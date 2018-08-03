النادي الأهلي المصري يعاقب باكا.. وعماد متعب يوجه رسالة بعد الاعتزال (فيديو)

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة باتريس كارتيرون توقيع عقوبة مالية على الجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي الشهير بـ”باكا”، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وقال محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، إن هناك عقوبة مالية تم توقيعها على باكا وفقًا للائحة الداخلية، وسيتم عقد جلسة منتظرة مع وكيل اللاعب لبحث موقفه الفترة المقبلة.

من جانب آخر وجّه عماد متعب مهاجم الأهلي المعتزل حديثًا رسالة لجماهير القلعة الحمراء عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”.

وقال متعب: “أشكر الجميع على الدعم طوال مشواري وفي النهاية الرصيد الحقيقي هو حب الناس وتقديرهم والحمد لله بعد الاعتزال واضح أن ربنا كرمني جدًا.. ماحدش يغير مبادئه”.

وكان متعب قد أعلن اعتزاله كرة القدم قبل أيام، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، بعد أكثر من 20 عامًا من احترافه كرة القدم، وفضل التوجه إلى تحليل مباريات الدوري، خلال الفترة المقبلة.