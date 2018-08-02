ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي والزمالك ضد بتروجيت (صورة)

اقتنص النادي الأهلي تعادلًا قاتلًا من ضيفه الإسماعيلي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم التونسي الأسعد الجزيري للإسماعيلي في الدقيقة 55 عندما تلقى تمريرة بينية رائعة وضعته في مواجهة محمد الشناوي حارس الأهلي، ليرسل تسديدة أرضية زاحفة من مدى قريب بيسراه لحظة خروج الحارس بينما كان مدافعان من أصحاب الأرض يطاردانه.

وأحرز محمد شريف هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل للأهلي 1-1.

بهذه النتيجة، اقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليحصد كل منهما نقطة.

وفي وقت سابق اليوم، اقتنص المصري البورسعيدي فوزًا صعبًا من مستضيفه الجونة 1-صفر، بضربة رأس من محمد كوفي من بوركينا فاسو.

وافتتحت منافسات البطولة، يوم الثلاثاء، بتعادل الاتحاد السكندري 1/1 مع المقاولون العرب، كما تعادل الزمالك سلبيًا مع بتروجيت، والداخلية مع وادي دجلة 1/1، في حين حقق الإنتاج الحربي الفوز 2/1 على حرس الحدود، بينما تعادل نجوم المستقبل مع طلائع الجيش سلبيًا.

وتختتم مباريات الجولة، غدًا الجمعة، بمباراتي مصر المقاصة مع سموحة، وإنبي مع بيراميدز.

بهذه النتائج، يتصدر الإنتاج الحربي جدول ترتيب الدوري المصري بثلاث نقاط، يليه المصري البورسعيدي بنفس الرصيد.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الرابع، والأهلي في السادس، والزمالك عاشرًا.