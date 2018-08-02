النادي الأهلي يتعادل أمام الإسماعيلي في الوقت القاتل بأولى جولات الدوري المصري (فيديو)

أحرز محمد شريف هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتعادل للأهلي 1-1 مع ضيفه الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

تقدم التونسي الأسعد الجزيري للإسماعيلي في الدقيقة 55 عندما تلقى تمريرة بينية رائعة وضعته في مواجهة محمد الشناوي حارس الأهلي، ليرسل تسديدة أرضية زاحفة من مدى قريب بيسراه لحظة خروج الحارس بينما كان مدافعان من أصحاب الأرض يطاردانه.

وتلقى شريف تمريرة من المغربي وليد أزارو تابعها سهلة في شباك عصام الحضري حارس الإسماعيلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدا الأهلي الأفضل في الشوط الأول وكانت أخطر فرصه في الدقيقة 39 عندما رد القائم الأيسر لمرمى المخضرم الحضري (45 عامًا) تسديدة ناصر ماهر من على حدود منطقة الجزاء.

وبعدها بدقيقة، سدد حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي ركلة حرة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وأنقذ الحضري مرماه من عدة فرص في الشوط الثاني، بينما فشل شريف في السيطرة على كرة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، وصيف الأهلي الموسم الماضي، لتصل إلى الحضري بسهولة.

المصري يتخطى الجونة

وفي وقت سابق اليوم، اقتنص المصري البورسعيدي فوزًا صعبًا أمام مستضيفه الجونة 1-صفر بهدف بضربة رأس من محمد كوفي من بوركينا فاسو.

وارتقى كوفي أعلى من دفاع الجونة وحوّل تمريرة عرضية من عمرو موسى برأسه على يسار هيثم محمد حارس الجونة في الدقيقة 66.

وأرسل أحمد مجدي تسديدة قوية نحو مرمى المصري بعد مرور عشر دقائق من البداية لكن الحارس أنقذها.

بعدها بثلاث دقائق أهدر إسلام رشدي أخطر فرصة للجونة، عندما استخلص الكرة من مدافع المصري وتقدم ليضع الكرة بجوار القائم الأيسر لمرمى محمود السيد حارس المصري.

وكاد الجونة أن يتعادل بخطأ من محمد مصطفى (شطة) مدافع المصري الذي حاول إبعاد كرة عن مرماه، لكنها كادت أن تباغت زميله السيد وتسكن الشباك في الدقيقة 70.

وتدخل السيد في الدقيقة 82 لينقذ مرماه من فرصة محققة من تمريرة عرضية لمحمد الشبراوي، أبعدها الحارس بقبضة يده.