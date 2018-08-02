هدف مباراة الأهلي والإسماعيلي.. سعد الجزيري يتقدم للدراويش (فيديو)

تقدم سعد الجزيري لاعب النادي الإسماعيلي بهدف لصالح فريقه في شباك النادي الأهلي المصري، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

استلم الجزيري بينية مثالية من زميله وسدد مباشرة في شباك محمد الشناوي، الذي تداخل مع مدافعي الأهلي وفشلوا في منع هدف الدراويش.

ويستهل النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري المصري بملاقاة منافسه الإسماعيلي، لحساب الجولة الأولى من منافسات البطولة.

ويأمل الأهلي تحقيق الفوز في بداية مشوار الدفاع عن اللقب الرابع على التوالي، علمًا أنه حقق 40 لقبًا من قبل.

في المقابل، يأمل الإسماعيلي تحقيق الفوز على الأهلي للمرة الأولى منذ فوزه 3/1 في نوفمبر 2010 ضمن بطولة الدوري المصري.

وافتتحت منافسات البطولة، يوم الثلاثاء، بتعادل الاتحاد السكندري 1/1 مع المقاولون العرب، كما تعادل الزمالك سلبيًا مع بتروجيت، والداخلية مع وادي دجلة 1/1، في حين حقق الإنتاج الحربي الفوز 2/1 على حرس الحدود، بينما تعادل نجوم المستقبل مع طلائع الجيش سلبيًا.