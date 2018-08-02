كشف تفاصيل عقد خافيير أجيري مع المنتخب المصري.. والمدرب المكسيكي يقدم وعدًا للجماهير (صورة)

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، أسباب التعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري لتولي تدريب منتخب مصر، خلال السنوات المقبلة، خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، وقيمة التعاقد والجهاز الفني الأجنبي المساعد له.

وقال أبوريدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل التعاقد مع أجيري: “في رحلة البحث عن مدير فني أجنبي لمنتخب مصر بعد رحيل كوبر، كنا نراعي شيئين مهمين، أولًا أن يكون تولى تدريب منتخب في كأس العالم، والثاني أن يكون المقابل المادي غير مبالغ فيه، أجيري معروف عالميًا وتاريخه مشرف، ووالداه إسبانيان، ولعب لمنتخب المكسيك، وكان مساعد مدرب ومدربًا للمكسيك، وهذه خبرات كبيرة”.

وأضاف: “كان من المهم بالنسبة لنا، قناعة اللاعبين المحترفين بالشخص والعقلية التي سيتدربون معها، وهو ما حدث مع أجيري، كوبر تسلم الفريق دون هيكل، لكن أجيري سيستكمل بناء الهيكل واختيار لاعبين جدد، سيتم استكمال باقي عناصر الجهاز الفني والإداري الأسبوع المقبل”.

وتابع أبوريدة: “عقد المدرب المكسيكي مع منتخب مصر يمتد لـ ٤ سنوات، مقابل راتب شهري 120 ألف دولار، ويعاونه في الجهاز الفني مساعدين أجانب يتحمل رواتبهما من قيمة عقده الشهري، العقد لا يتضمن أي مكافآت في حال التأهل لكأس الأمم الإفريقية، ولكن هناك مكافأة حال الحصول على لقب البطولة، ومكافأة الوصول لكأس العالم هي ٥٠٠ ألف دولار”.

ومن جانبه، عبر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، عن سعادته البالغة، بعد توليه قيادة الفراعنة، خلال الفترة المقبلة.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي: “أتمنى تحقيق طموحات الجماهير المصرية خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الإفريقي أو كأس العالم، أمتلك خبرات في كأس العالم، حيث سبق لي اللعب في المونديال مع منتخب المكسيك”.

وأضاف: “أحترم طريقة لعب هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إلا أنني أمتلك طريقتي الخاصة، ولن أكرر أخطاء من سبقوني، نمتلك لاعبين وإمكانيات في المنتخب المصري، تساعدنا على أن نظهر بشكل أفضل، في الفترة المقبلة”.

وتابع أجيري: “سأعمل سويًا مع الاتحاد المصري لكرة القدم على تطوير الكرة، خاصة أن مصر بلد كبير، بعد كأس العالم اللاعبون حصلوا على راحة طويلة، سأتابع مباريات المنتخب الماضية؛ لتحديد الاختيارات قبل الدخول في معسكر، استعدادًا لمباراة النيجر”.

وعن أزمة التلاعب في مباريات الدوري الإسباني، قال أجيري: “واقعة التلاعب كانت من 6 سنوات، القصة الآن انتهت بعد الاستماع لشهادة 42 شخصًا، وهذا الموضوع لن يؤثر على مسيرتي مع المنتخب”.