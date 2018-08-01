عضو باتحاد الكرة المصري: المكسيكي أجيري مديرًا فنيًا للفراعنة لمدة 4 سنوات

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن المكسيكي خافيير أجيري أصبح مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بشكل رسمي.

وقال عبد الغني على هامش الجلسة التي عقدها مع أجيري في أحد الفنادق الكبرى، اليوم الأربعاء: “الاتفاق تم مع أجيري على كل شيء.. ونتفق حاليًا معه ومع وكيله على موعد توليه المسؤولية”.

وأضاف: “المدرب سيحصل على 120 ألف دولار شهريًا، وسيضم مساعديْن أجنبيين إلى جهازه”.

وأوضح: “سنعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الـ 15 من أغسطس لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام”.

وشدد: “”أجيري سيسافر إلى المكسيك وسيقضي أسبوعًا هناك، قبل أن يعود ويوقّع على عقود تدريب منتخب مصر شاملة كل الشروط، ويتم تقديمه للإعلام”.

ويبلغ أجيري من العمر 59 عامًا وقاد منتخب المكسيك لنهائي كوبا أمريكا 2001 وفي كأسي العالم 2002 و2010، وقاد -أيضًا- أوساسونا وأتليتكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول.

كما قاد أجيري منتخب اليابان بداية من أغسطس 2014 ولكنه تعرَّض للإقالة في فبراير 2015 بعدما طالته الاتهامات بالمشاركة في التلاعب بنتائج المباريات في إسبانيا عندما كان مدربًا لسرقسطة.

وكانت آخر تجارب المدرب المكسيكي مع الوحدة الإماراتي، الذي تولى قيادته في يونيو 2015 وفاز معه بالدوري وكأس رئيس الدولة قبل أن يستقيل في 2017.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة النيجر، يوم الـ7 من سبتمبر المقبل في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.