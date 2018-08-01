تعرّف على تفاصيل عقد المكسيكي خافيير أجيري مع منتخب مصر

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع المكسيكي، خافيير أجيري، على قيادة منتخب “الفراعنة” خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر وذلك لمدة 4 أعوام، وتم وضع شرط يمكن فسخ التعاقد قبل نهايته.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ”إرم نيوز” تفاصيل عقد أجيري مع الفراعنة، قائلًا: إن أجيري سيعمل بجانب وجود مساعدين اثنين برفقته.

وأشار إلى أن المدرب المكسيكي سيوقع على عقد يمتد لأربعة أعوام مقبلة، وينتهي مع مونديال 2022.

ولفت المصدر إلى أن عقد أجيري مع المنتخب يتم فسخه دون شرط جزائي على أحد الطرفين، في حالة الفشل في التأهل لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، وهو نفس الشرط في عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، في حالة فشل تأهله لأمم أفريقيا 2017 بالغابون.

وسيتم تفعيل نفس الشرط في بطولة أمم أفريقيا 2021 وكأس العالم 2022، وإذا لم يتأهل المنتخب المصري في أحدهما يتم فسخ التعاقد أيضًا دون شرط جزائي.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة النيجر يوم 7 سبتمبر المقبل، في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، ولا يمتلك الفراعنة أي رصيد بعد خسارتهم للمباراة الأولى أمام تونس بهدف نظيف.