موعد مباراة النادي الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يصطدم النادي الأهلي المصري، حامل اللقب، بنظيره الإسماعيلي، غدًا الخميس، في مباراة الديربي، التي تجمع الفريقين على إستاد السلام في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

وتوج النادي الأهلي بطلًا للموسم الماضي من الدوري المصري، ليصل إلى النجمة الرابعة بعد الفوز بالدرع الـ40.

يمر الفريق بفترة استقرار بعد الرجوع إلى النتائج الإيجابية في دوري أبطال أفريقيا، عقب تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المسؤولية خلفًا للمدرب حسام البدري.

ويدخل نادي الإسماعيلي الموسم الجديد من الدوري، بعدما حقق المركز الثاني في النسخة الماضية بجدارة برصيد 68 نقطة.

ومن المنتظر أن تتم إذاعة مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشرة عبر قنوات “أون سبورت” و”نايل سبورت”، وقناة بيراميدز، التابعة لنادي الأهرام، وتنطلق الساعة 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية

ومن المتوقع أن يخوض النادي الأهلي لقاء الإسماعيلي بالتشكيل التالي: “محمد الشناوي، أحمد فتحي، سعد سمير، ساليف كوليبالي، علي معلول، عمرو السولية، حسام عاشور، مؤمن زكريا، وليد سليمان، إسلام محارب، وليد أزارو”.

ويخوض نادي الإسماعيلي بالتشكيل التالي: “عصام الحضري، محمود المتولي، محمد هاشم، أحمد علي، ريتشارد بافور، إسلام عبد النعيم، حسني عبد ربه، محمد أبو المجد بوشا، سعد الجزيري، نادر رمضان، كريستوفر ميندوغا”.

ومن أبرز الأرقام التي جمعت بين الفريق:

– 113 لقاء جمع الإسماعيلي أمام الأهلي بمسابقة الدورى، حيث فاز الدراويش فى 22 مباراة، بينما خسر في 59 مباراة، وحسم التعادل 32 مرة بواقع 21 تعادلًا إيجابيًا و11 تعادلًا سلبيًا.

– سجل الإسماعيلى فى شباك الأهلي 92 هدفًا بمعدل 0.8 هدف في المباراة بينما أحرز الأهلى 166 هدفًا في شباك الإسماعيلي.

– الإسماعيلي لم ينتصر على الأهلى منذ 8 سنوات، فقد كان آخر فوز موسم 2010-2011 في إستاد الإسماعيلية بنتيجة 3-1.