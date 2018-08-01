النادي الأهلي المصري يكشف حقيقة تمرد أحمد فتحي وموقف سعد سمير من التجديد

رد الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة باتريس كارتيرون، على الأنباء التي ترددت عن هروب أحمد فتحي، لاعب وسط الفريق، من المشاركة في لقاء تاونشيب ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب اللاعب عن صفوف الأهلي في لقاء تاونشيب بطل بتسونا، بداعي الإصابة في العضلة الضامة، ما وضع الجهاز الفني في ورطة شديدة، ليدفع باتريس كارتيرون بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن في اللقاء، وكانت دكة البدلاء خالية من أي ظهير أيمن، بسبب عدم اكتمال شفاء باسم علي.

وقال محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، في تصريحات إذاعية: “ما يتردد عن ادعاء أحمد فتحي الإصابة للهروب من المشاركة في لقاء تاونشيب غير صحيح بالمرة، اللاعب كان بالفعل يعاني من شد في العضلة الضامة، ورفض الجهاز الفني المجازفة به في اللقاء”.

وأضاف يوسف: “فتحي من اللاعبين أصحاب التاريخ الكبير في النادي والكرة المصرية، ومن غير المعقول أن يتهرب من لقاء، ويلوث تاريخه مع النادي، اللاعب ملتزم جدًا في التدريبات، ولا صحة لتمرده”.

وتابع: “اللاعب جدد عقده مع الأهلي قبل نهاية الموسم الماضي، ولا توجد أي أزمة في هذا الملف، فتحي لديه رغبة قوية في الاستمرار بالأهلي، والاعتزال في صفوف الفريق”.

وعن إصابة أجايي، قال يوسف: “إصابة اللاعب النيجيري منحت الفرصة لظهور عديد من اللاعبين في الفريق الأول، من الوارد أن يحصل أحمد الشيخ وأحمد حمودي على فرصة في الفترة المقبلة، ظروف الكرة دائمًا متقلبة، والدليل إصابة أجاي، ومدى مجهودهم وتألقهم في المران هو الذي سيحدد موقفهم”.

وعن تجديد عقد سعد سمير، كشف: “سعد ما زال يتبقى في عقده موسم واللاعب مستمر مع النادي، أي مفاوضات بينه وبين النادي لا يمكن الحديث عنها عبر وسائل الإعلام”.

وعن الثنائي عمرو جمال وعمرو بركات، أوضح: “الثنائي يملكان عروضًا للرحيل في الفترة المقبلة، هما الآن في مرحلة التفاوض مع محمد فضل، مدير التعاقدات”.