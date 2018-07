“فيفا” يتغزل في أخلاقيات محمد صلاح بعد تحقيقه حلم طفل سوري مريض (صورة)

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، بأخلاق المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي لتحقيقه حلم طفل سوري مريض التقى به في أمريكا.

ونشر “فيفا” تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “أخلاق رائعة من العالمي محمد صلاح، كما عودنا دائمًا، وذلك بتحقيقه حلم عمّار”.

وحقق صلاح أمنية أحد الأطفال السوريين بمقابلته خلال معسكر الفريق الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء:”صلاح حقق أمنية طفل سوري يبلغ من العمر 16 عامًا يدعى عمار حلبي، وأهداه قميصه في ليفربول”.

وأضاف:”يحارب الطفل السوري بشجاعة مرض ضمور العضلات، والتقط صلاح صورًا تذكارية معه”.

ونشر الموقع عن الطفل السوري قوله: “الجميع يحبون محمد صلاح، وأريد أن أكون مثله، إنه شخص عظيم”.

With the help of @MakeAWish, 16-year-old Ammar, who is bravely battling muscular dystrophy, had the chance to meet his hero…@MoSalah. ❤https://t.co/K2YAec6fOU pic.twitter.com/BYbXOApKzC

— Liverpool FC (@LFC) ٣١ يوليو ٢٠١٨