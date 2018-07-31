مواعيد مباريات الدوري المصري (صور)

ينتظر عشاق الكرة المصرية انطلاق النسخة الـ 60 لبطولة الدوري المحلي لكرة القدم التي تعد أقدم مسابقة عربية، إذ انطلقت في عام 1948، حيث يقص فريقا الاتحاد السكندري والمقاولون شريط المسابقة بمواجهة تجمعهما في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، قبل أن يلتقي الزمالك مع بتروجيت على ملعب الأخير في التاسعة مساءً.

7 فرق فقط هي من توجت باللقب على مدار 59 موسمًا، الأهلي هو الأكثر تتويجًا برصيد 40 لقبًا وخلفه الزمالك بـ12 والإسماعيلي بـ3، ولقب لكل من الترسانة والمقاولون والأولمبي والمحلة.

الزمالك والأهلي هما الناديان الوحيدان في تاريخ الدوري المصري اللذان لم يهبطا لدوري الدرجة الثانية.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري برئاسة عامر حسين أعلنت مؤخرًا عن تعديل جدول مباريات الدوري للموسم الجديد 2018/2019.

وأوضح الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم أنه قام بتحديث جدول مسابقة الدوري الممتاز في جولاته الـ 16 الأولى المعلنة، وذلك في ضوء قيام الاتحاد العربي لكرة القدم بتعديل مواعيد بعض مباريات البطولة العربية للأندية.

جدول مباريات الدوري المصري موسم 2018/2019: