القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري‎

يواجه نادي الزمالك نظيره بتروجيت، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الجيش الثالث بالسويس، في أولى مباريات الدوري المصري الممتاز 2018.

وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتنقل المباراة عبر قناتي ON Sport، وقناة النيل الرياضية.

ومن المقرر أن يضم تشكيل الزمالك كلًا من: محمود جنش في حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح ومحمود الونش ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز ومحمود عبدالعزيز ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وعبدالله جمعة ومحمود كهربا وكاسونغو.

وكان الزمالك قد خاض معسكر إعداد للموسم الجديد، خلال الفترة السابقة في ألمانيا، خاض خلاله 3 مباريات ودية أمام نيورينبرغ والوصل الإماراتي، والثالثة كانت بين لاعبي الفريق.

24 لقاء جمع الفريقين من قبل منذ صعود بتروجيت موسم 2006/2007 انتهى 14 منها بفوز الزمالك، وتعادلا في خمس لقاءات، وانتصر الفريق البترولي في خمس مباريات، 6 مرات انتهت المواجهات بنتيجة 2/1.

إجمالًا سجل الزمالك 40 هدفًا في الشباك البترولية، بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا.

يذكر أن الموسم الماضي لم يكن الأفضل للفريق الأبيض، حيث إنه لم يكتف بعدم الفوز بالدوري وحسب، بل خرج من المراكز المؤهلة للبطولتين الأفريقيتين، واكتفى بالمركز الرابع برصيد 61 نقطة، لكن أبناء القلعة البيضاء نجحوا في الفوز بكأس مصر وتأهلوا للكونفدرالية الأفريقية.

أما بتروجيت، فالفريق نجح في البقاء بالدوري الممتاز، بعد أن حصد المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، وسيسعى الفريق البترولي في اللقاء الافتتاحي له ضد الملكي إلى الفوز بالتأكيد، فما أروعها من بداية إذا فُزت على أحد قطبي الكرة المصرية عبر تاريخها.