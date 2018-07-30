بالأرقام.. أغلى صفقات الدوري المصري في موسم 2018/2019

تنطلق بعد ساعات قليلة منافسات الدوري المصري للموسم الجديد 2018/2019، وتعيش فترة الانتقالات الصيفية في مصر حالة خاصة هذا الموسم في ظل انتقالات ضخمة أبرمتها الأندية خاصة بعد ظهور نادي بيراميدز الذي كان تحت مسمى الأسيوطي سبورت في الموسم الماضي وتم شراؤه بواسطة مجموعة من المستثمرين العرب.

وتستعرض إرم نيوز أغلى صفقات الدوري المصري في الموسم الجديد فإلى السطور القادمة:

كينو

يعد اللاعب البرازيلي كينو الأغلى بانتقاله من نادي بالميراس البرازيلي إلى نادي بيراميدز في صفقة وصلت قيمتها إلى 8.6 ملايين يورو.

ويعد كينو أغلى لاعب في تاريخ الدوري المصري بمقابل يتخطى 130 مليون جنيه مصري وفقًا لتقديرات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

كارلوس إدواردو

ضم بيراميدز أيضًا اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الجناح الأيمن السريع من نادي جوياس أحد أندية دوري الدرجة الثانية بالبرازيل.

ووصلت قيمة الصفقة إلى 5 ملايين و200 ألف يورو، ويراهن بيراميدز على الجناح البرازيلي السريع والموهوب من أجل ضرب دفاعات منافسيه.

رودريجينهو

تعاقد نادي بيراميدز أيضًا مع صانع الألعاب البرازيلي رودريجينهو بمقابل يتخطى 5 ملايين يورو من نادي كورينثيانز.

وتعد صفقة رودريجينهو من أبرز الصفقات في تاريخ الدوري المصري خاصة أنه كان لاعبًا دوليًا في منتخب البرازيل.

ريبامار

تعاقد نادي بيراميدز أيضًا مع البرازيلي ريبامار هداف فريق أتلتيكو بارياينسي البرازيلي والذي سبق له للعب في نادي ميونخ 1860 الألماني.

ووصلت قيمة الصفقة إلى 4 ملايين يورو ليصبح المربع البرازيلي هو الأغلى في الدوري المصري.

علي جبر

انضم علي جبر من نادي الزمالك إلى بيراميدز في صفقة قياسية بلغت 2.15 مليون يورو.

وعاد جبر من الدوري الإنجليزي بعد إعارته إلى وست بروميتش لينضم إلى بيراميدز وأصبح أغلى مدافع في تاريخ الدوري المصري.

فرجاني ساسي

انضم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط النصر السعودي إلى نادي الزمالك في صفقة ضخمة خلال الساعات الماضية.

ويتردد أن الصفقة تخطت حاجز الـ3 ملايين يورو للانضمام من نادي النصر السعودي إلى الزمالك لتدعيم الفريق الأبيض.

إبراهيم حسن

نجح نادي الزمالك في ضم إبراهيم حسن جناح أيمن الإسماعيلي بعد مفاوضات طويلة وشاقة خلال الفترة الماضية.

ووصلت قيمة الصفقة إلى 1.5 مليون يورو وهو ما يتخطى 30 مليون جنيه مصري ليصبح إبراهيم أغلى الصفقات المحلية لنادي الزمالك هذا الموسم.

محمد مجدي

تعاقد نادي بيراميدز مع لاعب وسط إنبي محمد مجدي أفشة أحد أبرز المواهب المتميزة في الدوري خلال الموسم الماضي.

وكلفت الصفقة نادي بيراميدز 1.2 مليون يورو ما يصل إلى 25 مليون جنيه مصري.

حميد أحداد

نجح نادي الزمالك في ضم المغربي حميد أحداد قادمًا من نادي الدفاع الحسني الجديدي.

وكلفت الصفقة نادي الزمالك مبلغ 1.2 مليون يورو أملًا في الاستفادة من سرعة ومهارة أحداد لينعش هجومه في الموسم الماضي.

محمد حمدي

ضم نادي بيراميدز الظهير الأيسر محمد حمدي في صفقة وصلت إلى مليون يورو.

ولفت محمد حمدي الأنظار مع النادي المصري في الموسمين الأخيرين بسرعاته وكراته العرضية.