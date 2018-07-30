القنوات الناقلة لمباراة بتروجيت ضد الزمالك في افتتاح مباريات الدوري المصري

تنطلق، غدًا الثلاثاء، النسخة الـ 60 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018 / 2019، بمشاركة 18 فريقًا، بين طموح مختلف للفرق، منها الباحث عن اللقب وثمة من يبحث عن مركز يؤهله لبطولتي أفريقيا (دوري الأبطال والكونفدرالية)، ومنها من يبحث عن البقاء وعدم الهبوط.

تقام في الجولة الأولى 7 مباريات، وتكون البداية بمباراتين، غدًا الثلاثاء، تجمع الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب، والمباراة الثانية تجمع بتروجيت مع الزمالك ثاني أكثر المتوجين بالبطولة بـ 12 نسخة.

وتستكمل المباريات، بعد غد الأربعاء، بثلاث مباريات تجمع الداخلية مع وادي دجلة، والإنتاج الحربي مع حرس الحدود العائد من جديد إلى الممتاز، والضيف الجديد على المسابقة نجوم المستقبل مع طلائع الجيش.

وتستأنف المباريات الخميس المقبل، بمباراتي الجونة مع المصري البورسعيدي، والأهلي (حامل اللقب) وأكثر من توج به (40) مرة في مواجهة الإسماعيلي.

وتختتم مباريات الجولة الجمعة المقبل بمباراتي، مصر المقاصة مع سموحة، وإنبي مع بيراميدز (الأسيوطي) سابقًا والذي أبرم العديد من الصفقات الكبيرة جعله أحد المرشحين للقب.

الموعد والقنوات..

وتنطلق مباراة بتروجيت ضد الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، وتنقل على قناتي أون سبورت ونايل سبورت، بعد إغلاق دي إم سي سبورتس وعدم بدء بث بيراميدز التي تنطلق 2 اغسطس المقبل.

قائمة الزمالك

وانتقل عماد فتحي لاعب خط وسط الزمالك، لصفوف فريق إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، بعد موافقة إدارة القلعة البيضاء والجهاز الفني بقيادة السويسري جروس على رحيله.

وقال أيمن حافظ مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك، إن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وافق على إعارة عماد فتحي لاعب وسط الفريق إلى إنبي لمدة موسم واحد.

وكان فتحي قريبًا من الانتقال لوادي دجلة على سبيل الإعارة، إلا أن الزمالك اشترط منعه من المشاركة في مباراتي الفريقين بالموسم الجديد، ما أدى لفشل الصفقة.

وتضم قائمة الزمالك بالموسم الجديد 25 لاعبًا هم: محمود جنش وعماد السيد ومحمود عبدالعاطي دونجا وحازم إمام ويوسف أوباما وحمدي النقاز ومحمد عنتر ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وطارق حامد وأيمن حفني وإبراهيم حسن وبهاء مجدي وعمر السعيد ومحمود عبدالمنعم كهربا وحميد أحداد ومحمد حسن ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وعبدالله جمعة وكاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز.

وقيد الزمالك 5 لاعبين تحت السن بقائمة الموسم الجديد، وهم ثنائي حراسة المرمى عمر صلاح ومحمود عبدالمنصف بالإضافة إلى أحمد فتوح الظهير الأيسر وقلبي الدفاع يوسف كماتشو ومحمد عبدالسلام.

كما تم قيد 4 لاعبين في قائمة الانتظار هم محمود شيكابالا وأحمد رفعت ومعروف يوسف وأشيمبونج.