نادي الزمالك يعلن رحيل عماد فتحي.. ويكشف قائمة الموسم الجديد

انتقل عماد فتحي لاعب خط وسط نادي الزمالك المصري، لصفوف فريق إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، بعد موافقة إدارة القلعة البيضاء والجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان غروس على رحيله.

وقال أيمن حافظ مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك، إن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وافق على إعارة عماد فتحي لاعب وسط الفريق إلى إنبي مدة موسم واحد.

وكان فتحي قريبًا من الانتقال لوادي دجلة على سبيل الإعارة، إلا أن الزمالك اشترط منعه من المشاركة في مباراتي الفريقين بالموسم الجديد، ما أدى لفشل الصفقة.

وتضم قائمة الزمالك بالموسم الجديد 25 لاعبًا هم: محمود جنش وعماد السيد ومحمود عبدالعاطي دونغا وحازم إمام ويوسف أوباما وحمدي النقاز ومحمد عنتر ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وطارق حامد وأيمن حفني وإبراهيم حسن وبهاء مجدي وعمر السعيد ومحمود عبدالمنعم كهربا وحميد أحداد ومحمد حسن ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وعبدالله جمعة وكاسونغو ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز.

وقيد الزمالك 5 لاعبين تحت السن بقائمة الموسم الجديد، وهم ثنائي حراسة المرمى عمر صلاح ومحمود عبدالمنصف بالإضافة إلى أحمد فتوح الظهير الأيسر وقلبي الدفاع يوسف كماتشو ومحمد عبدالسلام.

كما تم قيد 4 لاعبين في قائمة الانتظار هم محمود شيكابالا وأحمد رفعت ومعروف يوسف وأشيمبونغ.