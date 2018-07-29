موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري‎

ينتظر الجمهور المصري انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المحلي، إذ تبدأ منافسات الأسبوع الأول من موسم 2019/2018، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وسيخوض نادي الزمالك أولى مبارياته ضد فريق بتروجيت.

ويسعى الزمالك، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لانطلاقة قوية هذا الموسم، خاصة مع التدعيمات التي قام بها الفريق الأبيض، بالإضافة إلى الاستعانة بمدير فني جديد وهو السويسري كريستيان غروس، والذي تعاقدت معه إدارة الفريق الأبيض، بداية من الموسم الجديد.

أما فريق بتروجيت بقيادة مديره الفني طارق يحيى، فيسعى هو الآخر لتحقيق بداية قوية مع الفريق البترولي؛ من أجل إعطاء لاعبيه دفعة قوية للفريق في بداية مشوار الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وتقام المباراة، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الجيش بمدينة السويس، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة من خلال شاشة قنوات: نايل سبورت، وأون سبورت.