هل يغير نادي بيراميدز من خريطة المنافسة في الدوري المصري؟

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق النسخة الـ 60 للدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، الذي يطلق عليه البعض “دوري المليارات” نظرًا لوصول قيمة انتقالات اللاعبين هذا الموسم لأرقام ضخمة.

وانطلقت المسابقة للمرة الأولى عام 1948 ولم تتوقف إلا مرات محدودة لظروف مختلفة، بينما توزَّعت الألقاب بين الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب (40 مرة) والزمالك (12 مرة) فضلًا عن ثلاثة ألقاب للإسماعيلي بالإضافة إلى فوز أربعة أندية باللقب مرة واحدة.

واقترب إجمالي قيمة انتقالات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية من حاجز ملياري جنيه مصري (112.3 مليون دولار).

واستقدم نادي بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، الذي اشتراه مستثمرون سعوديون، لاعبين جددًا بمبلغ تجاوز 60 مليون يورو (نحو 70 مليون دولار) أي ما يعادل مليارًا و200 ألف جنيه بخلاف ما صرفه القطبان الأهلي والزمالك وباقي الأندية المشاركة في المسابقة.

باقي ٤ ايام فقط علي انطلاق المنافسة و بداية الموسم الكروي الجديد ! pic.twitter.com/OAmDf7n8AO — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) July 26, 2018

وقال أحمد حسن، مدير الكرة في بيراميدز، إن فريقه سيكون منافسًا قويًا في الدوري المصري.

وأضاف لـ”رويترز”، قبل ساعات على انطلاق المسابقة: “سنغير خريطة الدوري المصري.. نملك لاعبين موهوبين وإدارة على أعلى مستوى ونسعى للمنافسة على اللقب من اليوم الأول”.

ويفتتح بيراميدر مبارياته ضد إنبي، يوم الجمعة، بينما تنطلق المسابقة، غدًا الثلاثاء، بمباراتي الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب وبتروجيت ضد الزمالك.

ودعم بيراميدز صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين، من بينهم المدافع الدولي علي جبر والحارس أحمد الشناوي من الزمالك وعمر جابر العائد من تجربة احتراف في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المهدي سليمان حارس سموحة ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ثنائي دفاع المصري البورسعيدي ومحمد مجدي “قفشة” صانع لعب إنبي والسوري عمر الميداني إلى جانب مهاجمين برازيليين ويقوده البرازيلي ألبرتو فالنتيم (43 عامًا).

* زيادة المدربين الأجانب

وفضلًا عن فالنتيم ستشهد النسخة الـ 60 من المسابقة ظهور العديد من المدربين الأجانب.

فبعدما أنهى الأهلي، حامل اللقب، ووصيفه الإسماعيلي وكذلك الزمالك الموسم الماضي بمدربين وطنيين تعاقد الثلاثي مع ثلاثة مدربين أجانب لقيادته.

وتعاقد الأهلي، الساعي للقبه الأول بعد الأربعين، مع الفرنسي باتريس كارتيرون بينما لجأ الزمالك للسويسري كريستيان غروس ليحل بديلًا لـ خالد جلال، الذي قاده للقب كأس مصر الموسم الماضي، فيما استقدم الإسماعيلي مدربًا عربيًا هو الجزائري خير الدين مضوي.

كما تعاقد وادي دجلة مع اليوناني تاكيس جونياس، مقابل 13 مدربًا مصريًا منهم مختار مختار مع الإنتاج الحربي وحسام حسن مع المصري.

وسيبدأ كارتيرون، الذي استهل مسيرته مع الأهلي بانتصارين متتاليين في دوري أبطال أفريقيا، مشواره المحلي بلقاء قمة صعب عندما يستضيف الإسماعيلي يوم الخميس.

ووصف محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي المباراة بأنها افتتاحية صعبة للدوري.

وأضاف لـ”رويترز”: “أغلقنا ملف دوري أبطال أفريقيا مؤقتًا عقب الفوز على تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا وتركيزنا انتقل للدوري المحلي.

“درسنا الإسماعيلي جيدًا وشاهدنا مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي في عُمان ومشاركته في دورة صلالة”.

في المقابل، قال مضوي: “أحمل على عاتقي مهمة إسعاد جماهير الإسماعيلي والسعادة لا تتحقق إلا بالمنافسة على لقب الدوري، وهذا ما أعمل عليه أنا وكافة اللاعبين الذين أرى أنهم متميزون حقًا”.