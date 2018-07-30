الزمالك ضد بتروجيت والأهلي يصطدم بالإسماعيلي.. مواجهات نارية في افتتاح الدوري المصري

تنطلق، غدًا الثلاثاء، النسخة الـ 60 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018 / 2019، بمشاركة 18 فريقًا، بين طموح مختلف للفرق، منهم من يبحث عن اللقب وآخر يبحث عن مركز يؤهل لبطولتي أفريقيا (دوري الأبطال والكونفدرالية)، ومنهم من يبحث عن البقاء وعدم الهبوط.

تقام في الجولة الأولى 7 مباريات، وتكون البداية بمباراتين، غدًا الثلاثاء، تجمع الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب، والمباراة الثانية تجمع بتروجيت مع الزمالك ثاني أكثر المتوجين بالبطولة بـ 12 نسخة.

وتستكمل المباريات، بعد غد الأربعاء، بثلاث مباريات تجمع الداخلية مع وادي دجلة، والإنتاج الحربي مع حرس الحدود العائد من جديد إلى الممتاز، والضيف الجديد على المسابقة نجوم المستقبل مع طلائع الجيش.

وتستأنف المباريات الخميس المقبل، بمباراتي الجونة مع المصري البورسعيدي، والأهلي (حامل اللقب) وأكثر من توج به (40) مرة في مواجهة الإسماعيلي.

وتختتم مباريات الجولة الجمعة المقبلة بمباراتي، مصر المقاصة مع سموحة، وإنبي مع بيراميدز (الأسيوطي) سابقًا والذي أبرم العديد من الصفقات الكبيرة جعله أحد المرشحين للقب.

وتقام المسابقة من 34 جولة بواقع 17 للدور الأول ومثلها للثاني، يتأهل الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا، والثالث لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) بجانب بطل الكأس المصرية، ويهبط للدرجة الأولى الفرق الثلاث الأخيرة أصحاب المراكز الـ 16 والـ 17 والـ 18.

وستشهد هذه البطولة مشاركة أولى في التاريخ لفريق نجوم المستقبل في الممتاز ليصبح إجمالي الفرق التي لعبت في البطولة على مر التاريخ 69 فريقًا، ولم يهبط للدرجة الأدنى على مر التاريخ الأهلي والزمالك، وابتعد المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري موسمين فقط.

نجح الأهلي في التتويج بالمسابقة في أول 9 نسخ على التوالي حتى نجح الزمالك في تحقيق لقبه الأول موسم 1959 / 1960، كما توج الأهلي بآخر ثلاث مواسم.

الأهلي هو أكثر من توج بالبطولة (40) مرة، وبعده الزمالك (12)، ثم الإسماعيلي (3)، ولقب وحيد لكل من الترسانة والمقاولون العرب والأولمبي وغزل المحلة.

ويعد حسن الشاذلي، لاعب الترسانة السابق، هو الهداف التاريخي للدوري المصري برصيد 187 هدفًا، ومن بعده حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك والمصري والترسانة (168)، ثم مصطفى رياض لاعب الترسانة (123)، فالسيد الضظوي لاعب الأهلي والمصري (112).