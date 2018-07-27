إبراهيم فايق يرحل عن قناة (dmc sports) وأنباء عن إغلاقها أو دمجها مع “on tv”

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، رحيله عن قناة ” dmc ” المصرية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وقدم فايق منذ انطلاق القناة عدة رامج رياضية أبرزها “الحريف” و”المقصورة”، دون أن يحدد وجهته المقبلة.

وكتب فايق على صفحته بـ”تويتر”: “‏اليوم انتهت علاقتي بقناة dmc sports.. سنتين استمتعت فيها بتجربة شبابية رائدة.. اتكلمنا في كل المواقف بحرية وشفافية كان ربنا وضميرنا هو الحكم لا غير.. فتحنا كل الملفات مع فريق عمل شجاع وموهوب.. شكرا للجميع.. شكرا للإدارة التي وثقت فينا ومنحتنا الفرصة.. شكرا لحضراتكم لمن تابعنا ومن تحملنا ونعتذر عن أي تقصير.. حتى الآن لم أحسم وجهتي ولم أوقع لأي قناة”.

اليوم انتهت علاقتي بقناة dmc sports.. سنتين استمتعت فيهم بتجربة شبابية رائدة.. اتكلمنا في كل المواقف بحرية وشفافية كان ربنا وضميرنا هو الحكم لا غير.. فتحنا كل الملفات مع فريق عمل شجاع وموهوب.. شكرا للجميع لمن وثق فينا ومن تحملنا.. نعتذر عن اي تقصير. حتى الآن لم احسم وجهتي المقبلة — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

في نفس السياق كشف مصدر داخل قناة “دى إم سي سبورت” لـ”إرم نيوز” إن الإدارة ستبقي على برنامج واحد فقط، وسيتم دمجها قبيل انطلاق الموسم مع قناة “أون تي في”، وذلك بسبب رحيل عدد كبير من المذيعين والمحللين لقناة بيراميدز، بالإضافة إلى عدم القدرة المالية للحصول مباريات الدوري المصري.