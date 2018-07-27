كل ما تريد معرفته عن قناة بيراميدز (فيديو)

سرق الإعلان الرسمي لقناة بيراميدز الفضائية الأضواء؛ بعد أن تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وظهر العديد من نجوم الكرة المصرية في الإعلان الخاص بقناة بيراميدز، التي ستكون خاصة بنادي بيراميدز.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي، كل الأمور المتعلقة بقناة بيراميدز، فإلى السطور القادمة:

مالك القناة والهيكل الإداري

تعد قناة بيراميدز مملوكة لنادي بيراميدز “الأسيوطي سبورت” سابقًا، بعدما اشتراه مجموعة من المستثمرين العرب وتم تحويل اسم نادي الأسيوطي إلى بيراميدز.

ويرأس القناة إيهاب جلال الذي عمل لسنوات رئيسًا لقناة ” النهار رياضة”، ويملك تاريخًا طويلًا في العمل الإعلامي مع قناة ” Art” السعودية.

تردد القناة

سيتم بث قناة بيراميدز عبر تردد 11334 أفقي H بمعدل ترميز 27500 عبر القمر الصناعي نايل سات.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق القناة بتقنية HD، وستذيع بشكل مبدئي المباريات الخاصة بفريق بيراميدز، وتم تسجيل جميع المباريات الودية للفريق في فترة الإعداد.

أبرزالنجوم

ظهر في الإعلان الرسمي مجموعة من النجوم في مجال التحليل والتقديم التليفزيوني، على رأسهم المذيع الشهير مدحت شلبي الذي رحل عن قناة أون سبورت ليعمل في قناة بيراميدز.

ويعمل أيضًا في قناة بيراميدز الثنائي أحمد الشريف وخالد الغندور في برنامج يومي، بجانب برنامج أسبوعي للتوأم حسام وإبراهيم حسن، بجانب برنامج آخر للثنائي عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي.

وتشمل كتيبة النجوم الذين ظهروا في الإعلان الرسمي للقناة للعمل في التحليل: أحمد حسام ميدو وحسام البدري وأحمد حسن وهادي خشبة وإبراهيم سعيد ورضا عبدالعال وأشرف قاسم وعلي ماهر وأحمد عفيفي وحسن المستكاوي، بجانب المعلق بلال علام.

إذاعة الدوري

تتطلع قناة بيراميدز لشراء حقوق بث الدوري المصري وإذاعة مباريات البطولة.

وأكد إيهاب جلال، رئيس القناة لـ”إرم نيوز”، أن القناة ستكون حافلة بالمفاجآت والبرامج الرياضية المتنوعة التي سيقدمها عدد من النجوم.

وأضاف: “سيتم الكشف عن كل الأمور الخاصة بالقناة في الساعات القادمة”.