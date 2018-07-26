كهربا يفرض شروطه على نادي الزمالك.. واعتماد قائمة الموسم الجديد

كشف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن عدة شروط من أجل الموافقة على الاستمرار في صفوف الفريق الفترة المقبلة، وإغلاق ملف الاحتراف بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان غروس.

وقال مصدر في الزمالك لـ”إرم نيوز”: “وضع كهربا عدة شروط لتنظيم العلاقة بينه وبين إدارة الزمالك، من أجل الاستمرار في صفوف الفريق، حتى نهاية الموسم المقبل، الذي يبدأ في نهاية شهر يوليو الجاري”.

وأضاف المصدر: “كهربا اشترط زيادة عقده ماليًا مع النادي مثل طارق حامد لاعب وسط الفريق، وأحمد الشناوي حارس المرمى واللذين تمت زيادة عقديهما، خلال الفترة الأخيرة”.

وتابع: “كهربا جدد محاولاته لزيادة عقده ماليًا مع الزمالك، على الرغم من رفض مسؤولي القلعة البيضاء زيادة عقده، خاصة أنه احترف في الدوري السعودي وحصل على مقابل مادي كبير”.

وأردف المصدر: “كهربا اشترط أن يسمح له الزمالك بالموافقة على الرحيل، حال تلقيه عرضًا من أحد الأندية الأوروبية في بداية الموسم بعد المقبل، خاصة لو كان العرض من الدوري الإنجليزي أو الإسباني، وطلب اللاعب عدم التعرّض لهجوم من إدارة النادي في وسائل الإعلام، في حالة حدوث أي أزمة خلال الموسم المقبل، وأن يتم حل أي أزمة داخليًا”.

ومن جانب آخر، اعتمد السويسري كريستيان غروس المدير الفني لفريق الزمالك القائمة النهائية للاعبين فى الموسم الكروي الجديد، إذ استقر على قيد الأسماء المتواجدة معه حاليًا في معسكر التجمع الخامس.

وتتكون قائمة الزمالك في الموسم الجديد من 25 لاعبًا فوق السن فقط، وهم: محمود جنش وعماد سيد ومحمود عبد العاطي دونجا وحازم أمام ويوسف أوباما وحمدي النقاز ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي، عبد الله جمعة، كاسونغو كابنغو، محمد عبد الغني، محمود عبد العزيز، محمود حمدي الونش، محمود علاء، طارق حامد، أيمن حفني، إبراهيم حسن، بهاء مجدي، عمر السعيد، محمود عبد المنعم كهربا، حيمد أحداد، محمد حسن، مصطفى فتحي ومعروف يوسف.

وتضم القائمة خمسة لاعبين تحت السن، وهم: عمر صلاح ومصطفى محمد وأحمد فتوح ويوسف أحمد ومحمد عبد السلام.