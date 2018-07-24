إنبي يضم محمد أشرف “روقة” لاعب نادي الزمالك.. وعماد فتحي يقترب من الرحيل للمقاصة

نجح نادي إنبي في ضم محمد أشرف روقة، لاعب وسط نادي الزمالك المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأنهى إنبي إجراءات ضم روقة من نادي الزمالك مقابل 2 مليون جنيه.

وكان السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، قد طلب إعارة الثلاثي أحمد رفعت وعماد فتحي وروقة لخروجه من حساباته للموسم الجديد.

ووقّع اللاعب بشكل رسمي على عقد الإعارة، بعد موافقة إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

من جهة أخرى، اقترب عماد فتحي، لاعب وسط الزمالك، من العودة لصفوف مصر المقاصة من جديد، بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفين، خلال الساعات الماضية.

وفي حالة رحيل فتحي إلى المقاصة، سيكون أيضًا بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكان فتحي قد انضم للزمالك في يناير الماضي، بتوصية من إيهاب جلال المدرب السابق للفريق الأبيض.