رسميًا.. مصطفى فتحي يمدد تعاقده مع نادي الزمالك المصري لأربع سنوات مقبلة

جدد مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الكرة الأول في نادي الزمالك، تعاقده مع القلعة البيضاء، لأربع سنوات مقبلة مساء اليوم الأحد، بحضور مرتضى منصور رئيس النادي، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

ووقع فتحي على عقد يسمح بإضافة سنتين، بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده، ليصبح عقد اللاعب مع الزمالك ممتدًا لأربع سنوات مقبلة.

كان مرتضى منصور قد عقد جلسة حاسمة مع مصطفى فتحي اليوم الأحد، قبل انتظام الزمالك في معسكر مغلق اليوم، بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس استعدادًا للموسم الجديد، والتي شهدت توقيع عقود جديدة.

وأبدى السويسري كريستيان جروس رغبته في استمرار مصطفى فتحي مع الزمالك بالموسم الجديد، بعد اقتناعه بمستوى خلال التدريبات الماضية.

تجنيس معروف يوسف

من جهة أخرى طرح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، فكرة تقديم طلب للسلطات المصرية بتجنيس النيجيري معروف يوسف، للاستفادة من مكان جديد بالقائمة، بعد وصول التونسي فرجاني ساسي.

وسيتم عرض هذا الأمر على مجلس الإدارة لحسم القرار، قبل تقديم القائمة النهائية لاتحاد الكرة.

ويرغب الزمالك في الإبقاء على معروف، خاصة أن اللائحة تنص على وجود 4 أجانب فقط، إذ يتواجد في الفريق الأبيض الآن، كل من كابونجو كاسونجو وحمد النقاز وحميد أحداد ومعروف يوسف، وفي حالة استقدام فرجاني ساسي سيتم التضحية بلاعب الوسط النيجيري.