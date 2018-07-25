مرتضى منصور يعلق على بيان “شيكابالا” ويحول اللاعب للتحقيق

قرر نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، تحويل محمود عبدالرازق “شيكابالا”، لاعب وسط الفريق، للتحقيق بعد أن أصدر بيانًا يهاجم فيه رئيس النادي.

ووصف مرتضى البيان الذي صدر عن اللاعب بـ”الكذب”، مشيرًا إلى أنه تحددت جلسة للتحقيق مع اللاعب، غدًا الخميس، الساعة الواحدة ظهرًا أمام مدير الشؤون القانونية بالنادي.

وقال مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن البيان الذي صدر عن اللاعب ما هو إلا تضليل لجماهير الزمالك المحترمة ولن يعفيه من التمرد والهروب.

ووجه مرتضى كلامه لـ”شيكابالا”، قائلًا: “إذا كنت تهدد بالفيفا، فنحن لدينا ملف كامل من باوك للسعودية للإمارات لسبورتنغ لشبونة لهروبك من معسكر ألمانيا، لاتهامك لناس محترمة احتضنوك وأعادوك إلى الحياة الرياضية فكان جزاؤهم قلة الأدب والكذب والتشهير، ونحن معك إلى آخر المشوار أيها المتمرد”.

وأضاف: “أما بيانك فأنا شخصيًا ألقيته في صفيحة القمامة، لأنه لا يستحق الرد من المحترمين، لأنه مليء بالأكاذيب والسباب، وستعاقب على كل حرف فيه”.