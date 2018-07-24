هل يكون محمد صلاح أول عربي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الثلاثاء، ترشيح المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في العالم “the best” لأفضل لاعب في العالم.

وكشف “فيفا” عن قائمة من 10 لاعبين للتتويج بالكرة الذهبية، هم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والإنجليزي هاري كين، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والثنائي البلجيكي كيفين دي بروين، وإيدن هازارد، والثلاثي الفرنسي كيليان مبابي، ورافاييل فاران، وأنطوان جريزمان، بجانب محمد صلاح.

وتتساءل الجماهير بعد ترشيح صلاح: هل يكون نجم ليفربول أول لاعب عربي يفوز بالكرة الذهبية؟ وهو ما جعل “إرم نيوز” تستعرض فرص صلاح في التتويج خلال التقرير التالي:

موسم استثنائي

قدم صلاح موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس مع ليفربول بعدما حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 39 هدفًا، وهو إنجاز كبير لصلاح في أول مواسمه مع الريدز.

واستطاع “صلاح” الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، سواء على مستوى الرابطة أو النقاد، كما فاز بلقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا.

كأس العالم

تلقى صلاح ضربة موجعة بمشاركة هزيلة في بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا في روسيا مع منتخب مصر.

وخسر منتخب مصر المباريات الثلاث في بطولة كأس العالم أمام: أوروغواي، وروسيا، والسعودية، وسجل صلاح هدفين، ولكن اللاعب المصري خرج مبكرًا مع الفراعنة، ولم يستطع تحقيق الإنجاز بالتقدم في نهائيات كأس العالم.

ضربة دوري الأبطال

تلقى صلاح ضربة قوية أيضًا قلّصت حساباته، وهي خسارة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول على يد ريال مدريد الإسباني.

وتبدو حظوظ صلاح ضئيلة في المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم في ظل وجود أكثر من لاعب نجح في التتويج بلقب دوري الأبطال في العام الحالي على رأسهم كريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، ورافايل فاران، بخلاف أن الأخير تُوّج بلقب كأس العالم أيضًا.

وأكد خالد بيومي المحلل الكروي لـ”إرم نيوز” أن وجود محمد صلاح على رأس القائمة المرشحة للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم شرف كبير للكرة المصرية.

وأضاف:”من الطبيعي أن نفخر بصلاح وترشيحه، وهو حدث مهم بغض النظر عن إمكانية فوزه بالجائزة، وفرصه التي أراها ضعيفة لعدم تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا”.

خطوة مميزة

وأكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ونجم أودينيزي الإيطالي الأسبق لـ”إرم نيوز” أن ترشيح صلاح خطوة مميزة ومهمة في مسيرته الكروية.

وأضاف:”ترشيح صلاح مهم، وأتمنى أن يصل إلى القائمة المختصرة وإن كان الأمر صعبًا، ولكنني فخور بهذا الترشيح المميز الذي أراه نجاحًا جديدًا لصلاح”.