لماذا رفض ميسي انضمام محمد صلاح إلى نادي برشلونة؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن النجم المصري محمد صلاح تراجع عن فكرة الانتقال إلى برشلونة، وجدد عقده مع ليفربول بسبب ليونيل ميسي نجم النادي الكتالوني.

وقدّم صلاح (26 عامًا) موسمًا استثنائيًا، وسجل 44 هدفًا في كافة المسابقات الموسم الماضي، بينها 32 هدفًا في الدوري الممتاز ليتوّج بلقب الهداف، وأفضل لاعب في المسابقة.

وأداء وأهداف صلاح رشحته للانتقال إلى برشلونة، خاصة بعدما قاد ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال قبل تعرضه للإصابة في النهائي أمام ريال مدريد الذي تفوق بثلاثة أهداف مقابل هدف على النادي الإنجليزي.

وقال موقع “دون بالون” الإسباني إن ميسي كان سببًا مباشرًا في تجديد صلاح لليفربول، ورفضه الانتقال إلى برشلونة للعبهما في نفس المركز.

ويشعر قائد الأرجنتيني البالغ من العمره 31 عامًا بأن قدوم صلاح إلى النادي الكتالوني سيؤثر على أدائه، لذلك رفض قدوم النجم المصري.

ورفض صلاح تغيير مركزه، أو طريقة لعبة من أجل ميسي، وفضّل تجديد عقده، والبقاء في “أنفيلد”، حيث تعشقه جماهير ليفربول، ويتمتع بشعبية كبيرة في الفريق.

وسعى برشلونة بطل الدوري الإسباني إلى التعاقد مع العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه لم يحسم أي منها، حيث تفاوض مع أنطوان غريزمان الذي فضّل البقاء في أتلتيكو مدريد.

وكذلك البرازيلي ويليان الذي يتمسك به تشيلسي اللندني رغم أن برشلونة تقدم بعرض لضمه مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.