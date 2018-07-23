النادي الأهلي يكشف موقفه من القائمة الأفريقية ولقاء السوبر المصري السعودي والصفقات الجديدة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من القائمة الأفريقية للفريق، وملف الصفقات الجديدة التي تدعم صفوف الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي للموقع الرسمي “لا توجد نية لإضافة أي أسماء جديدة في القائمة الأفريقية قبل مواجهة تاونشيب بطل بتسوانا المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف: “الجهاز الفني لن يقيد أي لاعب قبل رحلة بتسوانا والرحلة تشهد تواجد 24 لاعبًا الذين كانوا متواجدين في معسكر الإسكندرية الأخير الذي انتهى بلقاء تاونشيب في الجولة الثالثة والذي حسم لصالحنا بثلاثية دون رد”.

وأوضح: “سبق وتم التأكيد أننا ما زال لدينا متسع من الوقت لاستكمال المكانين الشاغرين في القائمة الأفريقية، وأمامنا حتى الرابع من أغسطس المقبل للاستفادة من تواجد مكانين متبقيين في قائمة الفريق الأفريقية”.

يذكر أن الأهلي قام بقيد الثنائي مؤمن زكريا والمالي ساليف كوليبالي قبل لقاء تاونشيب البتسواني الأخير ويتبقى له مكانان شاغران في القائمة الأفريقية.

وعن الصفقات الجديدة قال محمد يوسف: “لم نغلق -حتى الآن- ملف الصفقات الصيفية لتدعيم الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، نعمل على ملف الصفقات حتى الـ 30 من يوليو الجاري، وهناك العديد من الملفات الخاصة بالصفقات التي نعمل عليها حتى الآن”.

وعن مصير باكا قال يوسف: “هناك مناقشات حول هذا الأمر في الوقت الحالي، ولم يتم الاستقرار -حتى الآن- على محطة اللاعب المقبلة، في ظل مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالعروض التي وصلت النادي”.

وعن المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي قال يوسف: “ملف المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي لم يحسم بعد، سيتم حسمه من خلال لجنة الكرة والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

يذكر أنه تم تحديد موعد مبدئي لكأس السوبر المصري السعودي بين الأهلي بطل الدوري، واتحاد جدة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الـ 8 من نوفمبر المقبل في الرياض.

علي جانب آخر أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى بوتسوانا فجر غدٍ الثلاثاء لمواجهة تاونشيب المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واختار كارتيرون 24 لاعبًا لرحلة بتسوانا إذ ضمت القائمة كلاً من: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني وسعد سمير ومحمد نجيب، وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وعلي معلول وصبري رحيل، وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد، وكريم نيدفيد وأحمد حمدي وإسلام محارب ووليد سليمان ومؤمن زكريا وميدو جابر، وجونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن ووليد أزارو.