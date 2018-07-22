مرتضى منصور: تركي آل الشيخ ينسحب من دعم صفقة طارق حامد ويمنع احترافه بالسعودية

قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الانسحاب من صفقة تجديد طارق حامد لعقده مع نادي الزمالك، كما تم منع اللاعب من الاحتراف في السعودية.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية ” تركي آل الشيخ تراجع عن دفع 5 ملايين جنيه من أجل تجديد عقد لاعب الفريق طارق حامد”.

وأضاف رئيس الزمالك: “فوجئنا بأن اللاعب يرغب في الرحيل من الزمالك والانتقال للسعودية، بعدما تلقى عرضًا بـ14 مليون جنيه، من أحد الأندية هناك”.

وتابع: “تركي آل الشيخ منع رحيل طارق حامد للسعودية باعتباره رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بجانب أنه رفض دفع 5 ملايين جنيه وهيّ جزء من قيمة تجديد عقد اللاعب لأنه طماع”.

وكان طارق حامد اتفق مؤخرًا مع الزمالك على تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات مقابل 13.5 مليون جنيه سيتحمل الزمالك 7.5 مليون جنيه، وفي المقابل سيتحمل تركي آل الشيخ خمسة ملايين جنيه.

جدير بالذكر أن طارق حامد سبق وأن تلقى عرضًا من جانب بيراميدز “الأسيوطي سابقًا” مقابل حصول الزمالك على مليوني دولار، و15 مليون جنيه سنويًا للاعب.