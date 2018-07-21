تركي آل الشيخ يعلن عن توقيع “لاعب مهم” لصفوف نادي بيراميدز اليوم

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة في السعودية، اعتزام نادي بيراميدز التوقيع مع لاعب وصفه بالـ”مهم”، مساء اليوم السبت.

وكتب آل الشيخ تدوينة عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أشار خلالها إلى أن نادي بيراميدز “الأسيوطي سابقًا”، بصدد التوقيع مع صفقة مهمة.

بعدها كتب نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “جمهور نادينا ترقبوا”.

نادي بيراميدز كان أعلن في وقت سابق اقترابه من صفقة كبيرة خلال الأيام المقبلة.

جمهور نادينا ترقبوا — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) July 21, 2018

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على (تويتر) يوم الجمعة الماضي: ” نادينا بصدد صفقة ستكون من أهم الصفقات في مصر والشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.. ترقبونا”.

وتعاقد نادي بيراميدز حتى الآن مع 17 لاعبًا بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.