نادي الأهرام “بيراميدز” يتعاقد مع المهاجم الفلسطيني داني شاهين

أعلن نادي الأهرام “بيراميدز” التعاقد بشكل رسمي مع الفلسطيني داني شاهين لاعب نادي رودا الهولندي، في إطار سلسلة التعاقدات التي وصلت لـ20 صفقة لتجهيز الفريق للموسم الجديد.

وقال “الأهرام” في بيان مقتضب :”تم التوقيع (قبل قليل) مع هداف ومهاجم رودا الهولندي اللاعب الفلسطيني داني شاهين( 29سنة) لينضم رسميًا لنادي بيراميدز.”.

وبحسب لوائح الدوري المصري، سيتم قيد داني شاهين كلاعب مصري بما أنه يحمل جواز سفر فلسطينيًا.

ودعم بيراميدز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل منذ الإعلان عن بيع النادي لمستثمر سعودي، وتغيير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري في الـ 31 من يوليو الجاري.