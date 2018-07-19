مرتضى منصور يكشف تفاصيل عرض الوحدة السعودي لضم طارق حامد لاعب نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وصول عرض رسمي من نادي الوحدة السعودي، للحصول على خدمات طارق حامد لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد منصور خلال تصريحات للصحفيين المتواجدين في مقر النادي أن عرض نادي الوحدة يتضمن استعارة طارق حامد لمدة موسم واحد مقابل مليون دولار.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة، والجهاز الفني للفريق، لاتخاذ القرار النهائي بشأن عرض نادي الوحدة السعودي.

من جهة أخرى طلب نادي لوكيرين البلجيكي الحصول على خدمات الكونغولي كابونغو كاسونغو مهاجم القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب النادي البلجيكي “عبر وسطاء” شراء كابونغو نهائيًا، على أن يتم تحديد القيمة المالية بعد معرفة رأي مجلس الإدارة، ومدى إمكانية الحصول على خدمات اللاعب من عدمه.

ورفع مسؤولو الزمالك العرض البلجيكي إلى السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق، من أجل حسم مصير كابونغو، سواء بالبقاء، أو الموافقة على العرض.