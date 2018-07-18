طارق حامد لاعب نادي الزمالك مطلوب في الدوري السعودي.. وأمر واحد يحدد مصيره

تلقى طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، عرضًا سعوديًا للرحيل عن صفوف “الأبيض” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” إن العرض الذي تلقاه النادي هو الحصول على خدمات طارق حامد مدة موسم على سبيل الإعارة.

ورفض المصدر الكشف عن هوية النادي قائلًا: “كل ما نستطيع ذكره أن العرض الذي تلقاه اللاعب سيكون مقابل عقبة مليون دولار، سيحصل عليها النادي الأبيض في استعارة اللاعب”.

ومن المقرر أن يعرض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الأمر على السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق، وفي حالة موافقته سيرحل طارق حامد على سبيل الإعارة مدة موسم.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع محمد حسن من وادي دجلة ومحمد سيد مخلوف، لاعب وسط فريق فاركو، مدة 5 سنوات تحسبًا لرحيل طارق حامد.