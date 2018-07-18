النادي الأهلي المصري يصدر بيانًا رسميًا للرد على مبادرة صلح تركي آل الشيخ

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسميًا؛ للرد على مبادرة تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي؛ لإنهاء الخلافات المشتعلة بين الطرفين، منذ عدة أشهر.

وكان تركي قد خرج في تصريحات تلفزيونية بالأمس، يؤكد فيها رغبته في إنهاء الخلافات مع الأهلي، وأعلن سحب كل القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء مؤخرًا.

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي:

تلقى النادي الأهلي المصري بالاهتمام والتقدير تصريحات السيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها أمس في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبّر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلي، وجمهوره، ورئيسه).. وفي هذا الإطار، يود مجلس إدارة النادي الأهلي أن يوضح ما يلي:

1- النادي الأهلي يتحرك كعهده دائمًا في إطار مسؤوليته المجتمعية والوطنية، ويدرك تمامًا دوره الريادي، كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي، في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجماهير العربية، والبعد بها عن أي فتنة قد تصيبها.

٢- يثمّن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات، التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيًا، والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي.

٣- يتمنى النادي الأهلي التوفيق للسيد المستشار تركي آل الشيخ، وشركائه المستثمرين، في تجربتهم الجديدة بنادي بيراميدز، في إطار من المنافسة الشريفة لإعلاء قيمة الرياضة العربية.