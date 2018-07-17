رسميًا.. نادي الزمالك يتعاقد مع محمد عبدالسلام مدافع بتروجت

نجح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في التعاقد مع مدافع جديد، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، بناء على رغبة السويسري جروس المدير الفني الجديد.

وتعاقد الزمالك رسميًا مع محمد عبدالسلام مدافع بتروجت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا لمدة خمسة مواسم مقابل 4.5 مليون جنيه.

وطلب النادي البترولي في البداية بالحصول على 7 ملايين جنيه نظير إتمام الصفقة وانتقال اللاعب للقلعة البيضاء.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين إدارتي الزمالك وبتروجت أسفرت عن حسم الصفقة بتخفيض قيمتها، بعد تدخلات من حمادة أنور مدير الكرة بالفريق البترولي والذي أسهم في إنهاء الاتفاقات بين الناديين.

وأصبح محمد عبدالسلام المدافع الرابع بالزمالك، مع محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني، علمًا بأنه سيتم قيد مدافع بتروجت تحت السن في القائمة البيضاء.