5 أسباب تدفع عماد متعب مهاجم النادي الأهلي المصري للاعتزال

خرج عماد متعب، مهاجم منتخب مصر وفريق الأهلي السابق، عن صمته وأعلن أن النادي الأهلي أغلق الباب أمام عودته في الموسم الجديد بصورة نهائية.

ولم يحسم عماد متعب في مداخلته الهاتفية مع قناة “صدى البلد” قرار اعتزاله أو استكمال مسيرته الكروية إلا أنه أكد ميله للاستمرار إذا تلقى عروضاً مناسبة.

ورغم رغبة متعب في البقاء بالملاعب إلا أن قرار الاعتزال يبدو مناسباً له في الفترة المقبلة لعدة أسباب تستعرضها “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

رفض الزمالك

أغلق متعب الباب أمام فكرة الرحيل للمنافس التقليدي للأهلي وهو نادي الزمالك في الموسم الجديد مؤكداً أنه يحترم الزمالك وإدارته وجماهيره؛ ولكنه لا يستطيع إثارة غضب جماهير الأهلي منه باللعب للأبيض.

ورغم أن القرار في أساسه عاطفي؛ لأن الأهلي أغلق الباب أمام عودة متعب، إلا أنه عقلانيًا، يبدو قراراً خاطئاً؛ لأن الهالة الإعلامية التي كانت منتظرة بانتقال متعب للزمالك وروح التحدي في هذه التجربة ومساندة جماهير عريضة له أمور يحتاجها اللاعب للعودة سريعاً إلى بريقه حتى لو تقدم بالعمر.

وحدث هذا الأمر مع أكثر من لاعب سابق بعد أن تركهم الأهلي مثل: جمال عبد الحميد، وحسام حسن، وزكريا ناصف، والغاني أحمد فيلكس، وكلهم تركهم الأهلي وعاشوا فترات من النجاح مع الزمالك وحتى إن لم تكن طويلة.

كبر السن

تقدم عماد متعب في العمر وأصبح صاحب 35 عاماً وهو ما يقلل عطاءه داخل المستطيل الأخضر، وخاصة أنه في مركز رأس الحربة الذي يتطلب مجهوداً كبيراً.

ويبدو هذا السبب الرئيس في رحيل عماد متعب عن الأهلي وعدم عودته للفريق مجدداً، فمتعب لم يعد كما كان من 4 أعوام رغم أنه يتميز بقدرات تهديفية ولكن العوامل البدنية لا تساعده.

تجربة التعاون

قضت تجربة عماد متعب مع التعاون السعودي على آمال المهاجم المخضرم في الرحيل لفريق مميز يعتمد عليه أساسياً.

وكان الكثيرون متحمسين لفكرة أن متعب مظلوم ويستطيع العطاء؛ ولكنه برحيله للسعودية وعدم تسجيله أي هدف في 9 مباريات أكد أنه يحتاج إلى مرحلة كبيرة من الصبر والعمل ليعود إلى بريقه.

نار الدكة

كانت أزمة عماد متعب في الأهلي أنه يريد الحصول على فرصة ولا يرغب في البقاء على مقاعد البدلاء، وهو ما جعله يهاجم مدربه السابق حسام البدري الذي لم يمنحه الفرصة باستمرار.

وسيكون الأمر أصعب لمتعب حال انتقاله لفريق آخر، وعدم مشاركته أساسياً وهو ما يمثل أزمة للمهاجم المخضرم لن يقبلها بسهولة.

وأكد محمد فاروق، مهاجم الأهلي السابق، لـ”إرم نيوز” أنه كان يتمنى لمتعب الاعتزال بالقميص الأحمر؛ لأنه سيعاني في هذه النقطة خارج الأهلي.

وأضاف: ” متعب لعب للأهلي 23 سنة خرج للاحتراف مرة وحيدة في الاتحاد السعودي لمدة موسم و6 أشهر مع التعاون السعودي، وبالتالي من الصعب عليه أن يلعب لفريق آخر في مصر غير الأهلي”.

أزمة نفسية

كان واضحًا في تصريحات عماد متعب أنه يعاني أزمة نفسية وينظر للماضي وليس للمستقبل.

وأكد متعب في أكثر من مرة خلال مداخلته، أنه حزين من عدم العودة للأهلي وغاضب من معاملة مدربه السابق حسام البدري ولم يتحدث بالحماسة نفسها عن مستقبله، وهو ما يمثل عقبة أمام تألق متعب خارج أسوار الأهلي وبالتالي سيكون الاعتزال الحل الأمثل له.