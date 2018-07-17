عماد متعب مهاجم الأهلي المصري يكشف موقفه من الانتقال لنادي الزمالك

كشف عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، عن موقفه من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رفض إدارة القلعة الحمراء عودته، عقب انتهاء تعاقده مع نادي التعاون السعودي.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية: “يشرفني ارتداء الفانيلة البيضاء؛ لأن نادي الزمالك أحد أكبر الأندية في أفريقيا والوطن العربي، ولكنني من أبناء الأهلي فمن الصعب الانتقال للقلعة البيضاء، لا أستطيع أن أخسر حب جماهير الأهلي، لقد ارتبط اسمي بالقلعة الحمراء طوال 23 عامًا”.

وأضاف: “تلقيت عروضًا كثيرة خلال الفترة الماضية بعدما شعرت أن قصة عودتي للنادي الأهلي أصبحت منتهية تمامًا خلال الفترة المقبلة، تعرّضت لظلم كبير في النادي خلال الفترة الماضية، حسام البدري المدير الفني السابق للنادي كان من أقوى الأسباب التي أدت إلى رحيلي، لقد أعطاني وعوداً كثيرة ولم يفِ بها، كان من الممكن منحي فرصة للمشاركة للوقوف على المستوى البدني لي ثم يقرر هل كنت قادرًا على اللعب أو لا”.

وعن تدخل حسام غالي لعودته للأهلي قال: “غالي ومحمد فضل أصدقائي، ورفعت الحرج عنهم في قصة عودتي لصفوف الأهلي، القصة أصبحت مستحيلة الآن، وحاليًا أدرس ما إنْ كنتُ أستطيع أن أرتدي أي تي شيرت داخل مصر غير النادي الأحمر!!، أنا حزين لعدم ختم حياتي الكروية بالنادي!!، هناك شخصيات ترفض عودتي”.

وعن مستقبله بعد رفض عودته للأهلي تابع متعب: “حتى الآن لم أحدد مستقبلي، لكن لديّ رغبة في الاستمرار بالملاعب، وسأدرس العروض التي أمتلكها من أندية في الدوري المصري”.

وعن احترافه في الدوري السعودي أضاف: “قضيت فترة في الدوري السعودي من أجل التأكد أنني لازلت قادرًا على المشاركة، ورغم أنني لم أسجل أهدافًا ولكني قدمت مستوى بدنيًا جيدًا، وأعترف أنني فشلت في إحراز أهداف”.

إلى ذلك، قرر مصطفى فتحي، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، عقب عودته من معسكر الفريق المقام حاليًا في ألمانيا، بشرط حضور مرتضى منصور رئيس النادي جلسة التوقيع على العقود.

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي: “مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، سيقوم بتمديد عقده مع النادي لمدة موسمين إضافيين، عقب عودته من ألمانيا”.

وأضاف: “تلقى النادي إخطارًا من اللاعب يشترط فيه حضور رئيس النادي من أجل حسم تجديد عقده مع الزمالك بعد العودة من ألمانيا فور انتهاء معسكر الفريق، لا يوجد لدي مشكلة، ما دامت تلك مشكلتك فأنا أنتظرك، لكن لا تنس أننا تعاقدنا معك بكيلو فسيخ مقابل 10 آلاف جنيه، أنا من وفرت لك الملايين”.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور أعلن عن انتقال مصطفى فتحي إلى صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة مقابل 9 ملايين جنيه، لكن اللاعب تمسك بالبقاء بالنادي الأبيض.

وعن صفقة محمد حسن لاعب وادي دجلة، قال مرتضى: “حسن أحد أفضل لاعبي الوسط في مصر، وسيكون مكسبًا كبيرًا وإضافة قوية للفريق، تحملنا كثيرًا مع ماجد سامي رئيس وادي دجلة لمدة موسمين لإنهاء تلك الصفقة؛ لأن المفاوضات كانت صعبة للغاية”.

وأضاف: “لكن نجاح تلك الصفقة يعود إلى اللاعب بنسبة 90% بعدما أبدى رغبته لماجد سامي وأصر على أنه لن يلعب إلا لنادي الزمالك، وهذا ما نريده، تعاقدنا مع محمد حسن لكسر شوكة طارق حامد، لكن تم إنهاء أزمته مع النادي بعدما تقدم اللاعب باعتذاره لي، وحصل على مقدم عقده من النادي”.

إلى ذلك، كشف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفه من تصريحات عماد متعب مهاجم الفريق السابق التي أبدى فيها رغبته في الاعتزال في صفوف النادي خلال الفترة المقبلة على غرار ما حدث مع زميله السابق حسام غالي الذي عاد من النصر السعودي في يناير الماضي واعتزل في نهاية الموسم.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “عماد متعب كانت لديه فرصة كبيرة في الاعتزال في صفوف الفريق الموسم الماضي، وقبل رحيله للتعاون السعودي، تحدث معه أكثر من مسئول في النادي، وطلبوا منه الاستمرار حتى نهاية الموسم وعدم الانتقال للدوري السعودي حتي يعتزل في صفوف القلعة الحمراء، مثلما حدث مع حسام غالي لكن اللاعب أصر علي الرحيل على أمل الأنضمام لمنتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018”.

وأضاف المصدر: “فرص متعب في العودة للأهلي خلال الفترة الحالية صعبة للغاية، خاصة في ظل تقدمه في العمر وتراجع مستواه الفني والبدني، فضلا عن قرار اتحاد الكرة بتقليص القائمة المحلية لـ25 لاعبًا فقط بدلًا من 30 في المواسم السابقة”.

وتابع: “محمود الخطيب رئيس النادي لا يستطيع إجبار باترس كارتيرون المدير الفني للفريق على ضم متعب، وإهدار مكان في القائمة المحلية، خاصة أن الجهاز ينتظر شفاء رامي ربيعة مدافع الفريق من الإصابة لوضعه في القائمة بدلا من وضعه في قائمة الانتظار”.

وأردف: “قد يكون لمتعب أملًا في الانضمام ولكن في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، خاصة مع قرار اتحاد الكرة بالسماح للأندية بقيد 5 لاعبين في القائمة المحلية في يناير، لمواجهة ضغط المباريات، ولكن سيكون هناك شرط لعودته أهمها عدم إثارة أي أزمات داخل الفريق، وعدم المطالبة بالمشاركة في التشكيل الأساسي”.

من جانب آخر أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي أن الفريق سيواجه منافسة قوية جدًا في بطولة الدوري الموسم المقبل، خاصة بعد ظهور نادي الأهرام على الساحة.

وقال كارتيرون في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية: “الأمور ستكون صعبة للغاية في الدوري المصري الموسم القادم، بعد ظهور نادي الأهرام، خاصة في ظل الصفقات الكثيرة التي أبرمها الفريق، على عكس الأهلي الذي لم يضم صفقات قوية هذا الموسم باستثناء المدافع المالي ساليف كوليبالي الذي تم التعاقد معه بسبب حاجة الفريق الدفاعية لعنصر الخبرة، فيما تم الإبقاء على المهاجم المغربي وليد أزارو بعد فشل انتقاله إلى الدوري الصيني.

وعن كواليس تعاقده مع الأهلي قال كارتيرون: “لقد تحدثت مع ديدييه دروجبا رئيس نادي فينيكس رايزينج الأمريكي عن عرض الأهلي فقال لي: الأهلي لا يُرفض، وأود أن أشكره، تعاقدت مع القلعة الحمراء لكتابة تاريخ مع نادي القرن في إفريقيا”.