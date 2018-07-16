موعد انطلاق مباريات الدوري المصري

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة الموعد النهائي والرسمي لانطلاق بطولة الدوري العام المصري، موسم 2018/2019، بعد موافقة الأمن على انطلاق البطولة في هذا الموعد .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، انطلاق الدوري العام يوم 31 يوليو الجاري، بمباريات الأندية المشاركة في البطولات العربية، وعلى رأسها الاتحاد السكندري والزمالك، حتى تستطيع خوض جولتين بالدوري قبل افتتاح مشوارها في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب في الجولة الأولى، فيما يلعب الزمالك مع بتروجيت، والأهلي مع الإسماعيلي.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى بالدوري على استاد السلام بالقاهرة، بعد موافقة الأمن وإقامة مباراة الإياب بين الفريقين في الدور الثاني بالإسماعيلية، إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وفي حال رفض الأمن سيكون الإسماعيلي مطالبًا بتحديد الملعب البديل وإخطار اللجنة.