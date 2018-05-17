بعد حلقة ياسمين صبري.. هل كان نجوم منتخب مصر على علم بمقلب رامز جلال “تحت الصفر”؟

أثارت الحلقة الأولى لبرنامج “رامز تحت الصفر” التي أذاعتها قناة “إم بي سي مصر” جدلًا واسعًا، بعد أن كشف البرنامج عن خدعة يقوم بها الممثل رامز جلال بارتداء “ماسك” بملامح شبيهة للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.

واستضاف رامز جلال في الحلقة الأولى لبرنامجه الممثلة ياسمين صبري والتي ظهرت وكأنها تعلم أن الشخص الذي أمامها ليس الأرجنتيني كوبر.

وأصبح الجميع يتساءل حول عدم عِلم نجوم منتخب مصر والرياضة المصرية بحقيقة تقليد كوبر في الحلقات القادمة، خاصة في ظل ظهور عدد من نجوم الفراعنة.. فإلى سطور التقرير التالي:

ضعف المكياج

ظهرت خلال الحلقة الأولى الانتقادات الخاصة بضعف المكياج الذي يدور حول تقليد ملامح هيكتور كوبر.

وبدا رامز جلال بعيدًا بشكل واضح عن تقليد كوبر، سواء في الطول أو لهجة وطريقة الكلام التي لم يدركها رامز، وهو ما جعله بعيدًا عن تقليد كوبر.

وأثار الأمر جدلًا واسعًا حول عدم معرفة الضيوف بحقيقة وجود كوبر، بدليل أن ياسمين صبري البعيدة عن التعامل مع المدرب الأرجنتيني شككت في الأمر.

ظهور نجوم المنتخب

ظهر العديد من نجوم منتخب مصر في برنامج رامز تحت الصفر هذا العام قبل بطولة كأس العالم التي يشارك فيها منتخب الفراعنة للمرة الثانية في تاريخه بعد مرور 28 عامًا.

وشارك في البرنامج محمود حسن “تريزيغيه” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، بجانب بعض نجوم الكرة المصرية مثل حسام البدري المدير الفني للأهلي، ورضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، والإعلامي عبدالناصر زيدان.

مقلب أم تمثيلية؟

زاد الجدل حول حقيقة علم الضيوف أن ما يحدث مجرد تمثيلية وعليهم المشاركة بها، وهو الاتهام الذي أحاط ببرامج رامز جلال في السنوات الأخيرة.

وتحدث الكثير من الضيوف أن رامز جلال يقوم بعمل مشهد تمثيلي والأمر لا يحمل خدعة للضيوف بل بالاتفاق معهم، وهو ما جعله يدخل في أزمة مع الممثلة آثار الحكيم وأيضًا صابرين قبل سنوات.

برنامج دعائي

من جانبه، أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان لشبكة “إرم نيوز” أن البرنامج دعائي وليس كل الضيوف يعلمون حقيقة الخدعة وهو ما حدث معه.

وأضاف: “لم أعلم أي تفاصيل عن الخدعة ولكن شككت في كوبر، فالشخص الذي أمامي لم يكن كوبر وعلمت ذلك ولكن لم يخطر ببالي أن يكون الأمر يتعلق ببرنامج رامز جلال”.