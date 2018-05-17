مصر تستقر على تجديد عقد هيكتور كوبر قبل كأس العالم

قال هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، إنه استقر على تجديد عقد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري.

وأشار أبوريدة في تصريحات إذاعية إلى أنه يرغب في تمديد عقد كوبر لـ4 سنوات.

وشدد أبوريدة على أن كوبر نجح تمامًا خلال المرحلة الماضية، ما يستدعي تمديد تعاقده.

ويرى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسألة تجديد العقد قد تتم قبل مباراة الكويت الودية المقبلة.

ونجح هيكتور كوبر في العودة بمنتخب مصر لكأس أمم أفريقيا بعد غياب 3 دورات ولعب المباراة النهائية، كما تأهل بالفراعنة لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1990.