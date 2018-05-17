لماذا يرفض مانويل جوزيه العودة إلى النادي الأهلي المصري؟

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري استمرار سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة، ورفض اقتراح تعيين حسام غالي في هذا المنصب، عقب إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “كانت هناك أصوات داخل مجلس إدارة النادي تطالب برحيل سيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة وتعيين حسام غالي في هذا المنصب، لكن الخطيب رفض خوفًا من تكرار تجربة تعيين وائل جمعة مدافع الفريق السابق في منصب مدير الكرة، عقب اعتزاله بشكل مباشر والذي فشل في منصبه، ودخل في عدة صدمات مع بعض نجوم الفريق خاصة حسام غالي وعبدالله السعيد”.

وأضاف: “الخطيب تمسك باستمرار سيد عبدالحفيظ في منصبه خاصة أنه يؤدي الدور المطلوب منه بنجاح كبير، ونجح في إنهاء الأزمات التي كانت تحدث بين حسام البدري المدير الفني السابق للفريق وبعض لاعبي الأهلي”.

وتابع المصدر: “استقر الأهلي على رحيل الجهاز الفني والطبي بالكامل عقب نهاية الموسم بلقاء المصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام، ومنح المدير الفني الجديد للفريق حرية اختيار الجهاز المعاون له”.

ومن جانب آخر، رفض البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي تولي أي منصب داخل النادي خلال الفترة المقبلة، بعد أن ترددت أنباء عن توليه منصب مهم في قطاع الكرة بالنادي.

وقال مصدر مقرب من جوزيه لـ”إرم”: “لا يرغب في العمل في الأهلي إلا بمنصب المدير الفني، وهو اتخذ قرارًا باعتزال التدريب ولن يتراجع عن قراره”.

وأضاف المصدر: “جوزيه يرى أن نجاحه في الأهلي كان في منصب المدير الفني، وكانت لديه كل الصلاحيات التي تساعده على السيطرة على الفريق، أما إذا تولي منصب ما في النادي لن يمتلك نفس الصلاحيات السابقة، وقد تحدث أزمات بينه وبين المدير الفني القادم للفريق”.

واستقر الأهلي على التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا لحسام البدري المدير الفني السابق للفريق، الذي تقدم باستقالته عقب خسارة الأهلي أمام كمبالا سيتي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورصد الأهلي مبلغًا ماليًا كبيرًا من أجل التعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية، قد يصل لـ55 ألف دولار أي مليون جنيه شهريًا، ومن الممكن أن يرتفع هذا المبلغ باعتبار أن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي سيتحمل الراتب كاملًا.