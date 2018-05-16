نادي الزمالك ينفي تجدّد المفاوضات مع كريستيان غروس.. والأهلي المصري يستبعده من الترشيحات

كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تجدد المفاوضات مع السويسري كريستيان غروس، لتولّي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ونفى مرتضى منصور، ما تردد عن دخول النادي في مفاوضات مجددًا مع المدرب السويسري كريستيان غروس.

وأكد منصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه لا مجلس الإدارة، ولا أي من نجليه أحمد أو أمير، تحدث مع المدرب من جديد، وأن كل ما يُشاع عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، والهدف منه إقحام اسم الزمالك، ومحاولة تسويق المدرب للنادي المنافس.

وشدّد رئيس النادي على ثقة المجلس في الجهاز الفني للفريق، بقيادة خالد جلال، وأنه مستمر بقيادة الفريق الموسم المقبل.

وفي نفس الإطار استبعدت لجنة الكرة في النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، السويسري كريستيان جروس من خلافة حسام البدري الذي تقدم باستقالته مساء أمس من قيادة الفريق الأحمر عقب الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء استبعاد جروس من حسابات الأهلي في خلافة البدري بسبب العديد من التحفظات، وفي مقدمتها مفاوضاته السابقة مع الزمالك، وعدم امتلاكه cv قويًا يليق بالنادي الأهلي، خاصة أن إنجازاته تنحصر في الدوري السويسري الذي يرى البعض أنه ليس قويًا.