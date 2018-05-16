حسام البدري بعد استقالته من قيادة النادي الأهلي المصري: لم أقصر يومًا وسيحكم التاريخ على عملي

أصدر حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، بيانًا رسميًا بعد قبول استقالته من قبل مجلس إدارة النادي، عقب الخسارة أمام كمبالا سيتي الأوغندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء الثلاثاء.

وقال البدري في بيانه: “أعتز وأقدر جماهير الأهلي وأتفهم تطلعاتهم نحو تذوق الانتصارات، وهو ما سعيت إلى تحقيقه طوال فترات ولايَتي الثلاث برسم البسمة والفرحة بحصد البطولات لأني لست غريبًا على جمهور الأهلي وأعتبر نفسي واحدًا منهم أتألم وأفرح معهم وكنت دومًا أعمل بكل إخلاص لإسعادهم”.

أضاف البدري، أنه لم يقصر يومًا في حقهم وظل على طول الخط يحمل أحلامهم على عاتقه، وأكد أنه سيعود إلى صفوفهم وسيكون في مقدمتهم مشجعًا وداعمًا لفريقه الذي قضى فيه كل سنوات مراحل عمره.

وأكد أنه لا ينظر إلى حكم البعض عليه ومحاولة تشويه كل ما قدمه مع فريقه من انتصارات طوال مسيرته، تاركًا ذلك إلى حكم التاريخ والمنصفين بقدر ما يهمه التأكيد على مدى تأثره برحيله عن جمهوره.

وتابع البدري في بيانه: “لم أكن أرغب أن تأتي هذه اللحظات التي أودع فيها نادينا الحبيب وترك المسؤولية الفنية، ولكن شاء القدر أن يكتب سطر النهاية، وأن تقف كل الظروف الصعبة والتي أحاطت بالفريق وشعر بها كل المتابعين من إصابات وغيابات لعناصر عديدة بالفريق، جمهور الأهلي العظيم، أودعكم بعد سنوات عملت فيها، والكل يعلم ذلك بكل جهد وتفانٍ وإتقان من أجل إعلاء هذا الكيان الكبير ورفع اسمه دائمًا وحصد جميع الألقاب والبطولات ولم أبخل يومًا على هذا النادي ودائمًا ما ألبي النداء مهما كانت الظروف المحيطة، والتي كان القدر دائمًا يضعه في توقيتات صعبة لا يتحملها أي بشر بتحمل المسؤولية وفِي كل مرة يتحقق المطلوب بحصد البطولات”.

واختتم: “فِي النهاية أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي الذي سمح لي بالرحيل في هذا التوقيت وأتمنى النجاح للفريق في الفترة المقبلة، من أجل تحقيق أحلام هذا الجمهور العظيم، وإذ أرحل اليوم عنكم إلا أنني سأعود لمقاعد المشجعين للنادي الأهلي”.