أهداف مباراة الزمالك وسموحة.. الفريق السكندري يتقدم.. وكاسونغو يتعادل (فيديو)

وضع حسام حسن فريق سموحة في المقدمة، بإحرازه هدفًا أول في شباك الزمالك في الدقيقة 5 من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على استاد برج العرب في نهائي كأس مصر.

الهدف الأول لفريق سموحة يحرزه حسام حسن فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 5 من زمن المباراة

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الزمالك 0#ONSPORT pic.twitter.com/wUbp4Spa1w — ON Sport (@ONsportEg) ١٥ مايو ٢٠١٨

وفي الدقيقة 86 تعادل كابونغو كاسونغو للزمالك من رأسية رائعة.

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يذكر أن الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمى، وحمدي النقاز، ومحمود علاء، ومحمود حمدي الونش، وأحمد أبو الفتوح، وطارق حامد، ومحمود عبدالعزيز، وعماد فتحي، ومحمد عنتر، ويوسف أوباما، وكاسونجو.

في المقابل، يخوض سموحة اللقاء بتشكيل مكون من مهدي سليمان في حراسة المرمى، وعبدالله بكري، وياسر إبراهيم، ومحمود معاذ، ورجب بكار، وإسلام صالح، ومحمد حمدي زكي، وأحمد حمص، وناصر ماهر، وأوميد أوكري، وحسام حسن.