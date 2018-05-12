فرج عامر يشعل حربه ضد مرتضى منصور قبل مباراة الزمالك وسموحة ببلاغ للنائب العام وطلب إحاطة

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن مجلس إدارة ناديه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، وأحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق.

وقال فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مجلس إدارة نادي سموحة تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بتهمة التشهير والسب والقذف لمجلس إدارة وأعضاء نادي سموحة العريق، ضد مرتضى منصور وعصام عبدالفتاح وأحمد حسام ميدو وآخرين”.

وكان ميدو قال في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة، إن ما يفعله سموحة “شغل عيال صغيرة”، أما مرتضى منصور فقال إن ما يفعله سموحة ترهيب للحكام، مهددًا فرج عامر قائلًا: “لو رحت الماتش متبقاش راجل”.

واندلعت أزمة في الأيام الأخيرة الماضية بين نادي سموحة واتحاد الكرة المصري حول المباراة النهائية لكأس مصر، حيث طلب فرج عامر من اتحاد الكرة استقدام طاقم حكام أجنبي للمباراة النهائية مع تحمل سموحة كافة التكاليف المالية.

وبعد موافقة اتحاد الكرة، تراجع وأعلن أن النهائي سيدار بحكام مصريين، ليعلن فرج عامر أنه سينسحب من النهائي.

كما أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، تقدمه بطلب لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، لإحالة النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى لجنة القيم، وفقًا للائحة المجلس.

ونشر “عامر” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نص المذكرة التي تقدم بها لرئيس البرلمان، لإحالة مرتضى منصور للجنة القيم، لمخالفته المادة 29 من اللائحة.