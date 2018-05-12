فرج عامر يفتح النار على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك (فيديو)

وجّه فرج عامر رئيس نادي سموحة سبابًا لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ بسبب الأزمة المشتعلة حاليًا، لرفض الأول تعيين حكم مصري للقاء الفريقين في نهائي كأس مصر، الثلاثاء المقبل.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية: “مرتضى يهاجمني في كل مكان، العيب ليس عليه، العيب على من يسمحون له بالحديث ويسمحون له بإهانة الناس، ده راجل ..، لقد مارس ضغوطًا على مجلس إدارة الاتحاد المصري؛ لإجبارهم على التراجع عن قرار إسناد اللقاء لطاقم تحكيم أجنبي”.

وأضاف: “قرار انسحاب سموحة من نهائي الكأس نهائي لا تراجع عنه، الأمر ليس له علاقة بالتحكيم المصري، لكن كل ما في الأمر أننا اقترحنا على اتحاد الكرة حكامًا أجانب، وهم وافقوا على ذلك”.

وأضاف عامر: “بالفعل، استلم اتحاد الكرة الشيك الخاص باستقدام طاقم تحكيم أجنبي، وبدأ الاتحاد بالفعل في الاتصال ببعض الاتحادات؛ لاستقدام طاقم تحكيم لإدارة المباراة، عايز أسال لماذا تراجعوا؟ هم من يسألوا في ذلك. لا أعرف ما المتغيرات ليغيروا موقفهم، وهل تعرضوا لضغوط مثلًا؟”.