سموحة ينسحب من المباراة النهائية لكأس مصر أمام نادي الزمالك (صورة)

قرّر مجلس إدارة نادي سموحة الانسحاب من المباراة النهائية لكأس مصر، أمام نادي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، اعتراضًا على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.

وكتب المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك”: “قرر مجلس إدارة نادي سموحة الانسحاب من نهائي كأس مصر”.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، قد قرر عقد اجتماع طارئ غدًا، السبت، لبحث تداعيات الأزمة الحالية بين الاتحاد ونادي سموحة، بسبب هوية حكام المباراة النهائية، بعد تمسك سموحة بإحضار حكم أجنبي لإدارة المباراة، إلا أن الاتحاد أعلن عن إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.

الانسحاب جاء بعد تهديد الاتحاد المصري لكرة القدم، بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على فريق سموحة، حال انسحابه من كأس مصر أمام الزمالك.

وأكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات للصحفيين أن هناك غرامة مالية سيتم توقيعها على سموحة “وفقًا للأضرار الناتجة عن انسحابه”.

وأشار حسين، إلى أن العقوبات لن تكون مالية فقط، بل سيتم حرمان سموحة من المشاركة في بطولة الكأس بالنسخة المقبلة، حال انسحابه من النهائي.

وهدد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر بالانسحاب من نهائي كأس مصر، في حالة عدم إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره سموحة يوم الثلاثاء المقبل، في نهائي كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكشف فرج عامر في تصريحات تلفزيونية أن إبراهيم نور الدين هاتفه وطلب منه الموافقة على استقدام حكم مصري، وألا يقلق لأنه “هو من سيدير النهائي”.

وكان نور الدين ضمن الحكام المرشحين لإدارة نهائي كأس مصر، بين الزمالك وسموحة يوم الثلاثاء المقبل، بعدما اتخذ اتحاد الكرة قرارًا رسميًا بإسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، ورفض طلب سموحة باستقدام طاقم أجنبي.