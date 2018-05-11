اتحاد الكرة يهدد سموحة حال انسحابه من كأس مصر.. واتجاه لمعاقبة إبراهيم نور الدين

هدّد الاتحاد المصري لكرة القدم، بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على فريق سموحة، حال انسحابه من كأس مصر أمام نادي الزمالك يوم الثلاثاء القادم.

وأكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات للصحفيين أن هناك غرامة مالية سيتم توقيعها على سموحة “وفقًا للأضرار الناتجة عن انسحابه”.

وأشار حسين، إلى أن العقوبات لن تكون مالية فقط، بل سيتم حرمان سموحة من المشاركة في بطولة الكأس بالنسخة المقبلة، حال انسحابه من النهائي.

وهدد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر بالانسحاب من نهائي كأس مصر، في حالة عدم إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره سموحة يوم الثلاثاء المقبل، في نهائي كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي نفس السياق يدرس اتحاد كرة القدم المصري توقيع عقوبة على الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، بعدما أجرى اتصالًا هاتفيًا مع محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، يخبره بأنه يريد إدارة اللقاء.

وكشف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية أن إبراهيم نور الدين هاتفه وطلب منه الموافقة على استقدام حكم مصري، وألا يقلق لأنه “هو من سيدير النهائي”.

وكان نور الدين ضمن الحكام المرشحين لإدارة نهائي كأس مصر، بين الزمالك وسموحة يوم الثلاثاء المقبل، بعدما اتخذ اتحاد الكرة قرارًا رسميًا بإسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، ورفض طلب سموحة باستقدام طاقم أجنبي.