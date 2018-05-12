مباراة النادي الأهلي ضد كمبالا سيتي.. عودة السولية وغياب معلول ونيدفيد

بات عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي المصري، جاهزًا للمشاركة في صفوف فريقه بلقاء كمبالا سيتي الأوغندي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد خالد محمود، طبيب الأهلي، أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق قادر على اللحاق بمباراة كامبالا سيتي الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “اللاعب يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي، والساعات القادمة تحدد موقفه”.

وكان السولية قد غادر مباراة الأهلي والترجي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا للإصابة، وسط شكوك حول لحاقه بمباراة كامبالا بالجولة الثانية للمجموعة.

وواصل: “كريم نيدفيد يعاني من إصابة عبارة عن إجهاد في العضلة الأمامية؛ بسبب مشاركته في مباراة اياكس الأخيرة، لن يصبح جاهزًا لمباراة كامبالا، وأكرم توفيق تعرض لكدمة في الكتف، فضّلنا عدم استكمال اللاعب للمباراة تجنبًا لتفاقم الإصابة، وحالته الآن مستقرة”.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لرحلة أوغندا لمواجهة كمبالا، الثلاثاء القادم، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ووليد سليمان، وأحمد حمودي، وباكا، وميدو جابر، ومروان محسن، وصبري رحيل، وحسام عاشور، وأحمد حمدي، وصلاح محسن، وباسم علي، وإسلام محارب.

فيما ضمت قائمة اللاعبين العائدين إلى القاهرة بعد انتهاء رحلة الإمارات، التي شهدت اللقاء الودي بين الأهلي وأياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي، كلًا من:

علي لطفي، وهشام محمد لارتباطهما بأداء الامتحانات، ومحمد شريف، ومحمد الجزار، وأكرم توفيق، وعمرو السعداوي؛ لعدم القيد أفريقيًا، وأيمن أشرف للإيقاف، وكريم نيدفيد للإصابة، وعلي معلول الذي عاد إلى تونس لعدم جاهزيته.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامتها بالإمارات، صباح اليوم، إلى أوغندا؛ استعدادًا لمواجهة كمبالا سيتي، الثلاثاء القادم، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من جانب آخر، حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين، موعد إقامة مباراة المصري والأهلي في الدوري الممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات عن إقامة لقاء المصري والأهلي يوم 20 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب استاد برج العرب.

يذكر أن الفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن، ابتعد عن المنافسة على المركز الثاني عقب التعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، مساء أمس الجمعة.