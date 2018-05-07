مباراة النادي الأهلي ضد كمبالا سيتي.. ضربة موجعة للفريق الأحمر قبل صدام دوري أبطال أفريقيا

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري ضربة موجعة قبل مواجهة كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من دوري المجموعات “دور الـ16” لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2018.

وتأكد غياب النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، عن المواجهة المقرر لها الخامس عشر من مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية ولن يتمكن من اللحاق بالمباراة ما يضع الجهاز الفني في ورطة بسبب النقص الشديد في خط هجوم الفريق بسبب رحيل عبدالله السعيد وإصابة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.

وفي نفس الإطار، قال خالد محمود، طبيب الفريق، إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية، لاعب الفريق عقب مباراة الترجي التونسي، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الأمامية.

وأضاف طبيب الأهلي، أنه تم وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب لتجهيزه لمواجهة كمبالا.

وكان السولية تعرض للإصابة في مباراة الترجي التونسي، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن جانب آخر، شارك الثنائي سعد سمير، وعلي معلول، بقوة في تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الاثنين.

وكان الجهاز الفني للفريق، فضل عدم الدفع بالثنائي في مباراة الترجي التونسي الأخيرة، للاطمئنان تمامًا على جاهزيتهما للمباراة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي معلول وسمير، من أجل الاستعانة بهما في مباراة كامبالا.

وفي سياق مختلف، أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، يرغب بقوة في التعاقد مع 4 لاعبين سوبر، لتدعيم صفوف المارد الأحمر، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير ببرنامجه الإذاعي: “الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر للمصري البورسعيدي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، ومحمد مجدي قفشة نجم إنبي، وأحمد علاء مدافع الداخلية”.

وأضاف: “الأهلي أرسل فاكسًا رسميًا للتعاقد مع أحمد علاء ومحمد مجدي قفشة”، مشيرًا إلى أن المارد الاحمر يرفض تكرار سيناريو صلاح محسن مع قفشة”.