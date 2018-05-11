شاهد.. شاب ينقذ مشجعات في مباراة الأهلي وأياكس باعتزال حسام غالي (فيديو)

شاهد.. شاب ينقذ مشجعات في مباراة الأهلي وأياكس باعتزال حسام غالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

شهدت مباراة النادي الأهلي المصري ومنافسه أياكس أمستردام الهولندي لقطة غريبة في مباراة اعتزال حسام غالي، عندما أنقذ مشجع سيدات من ضربة قوية.

وسدد أحد اللاعبين كرة قوية على المرمى، لكنها كانت عالية لتذهب إلى المشجعين خلف المرمى، وكادت الكرة أن تصطدم بمشجعات، لكن أحد المشجعين المتواجدين تصدى للكرة، وما أضفى الغرابة أن المشجع تصرف وكأنه حارس مرمى أنقذ فريقه من هدف محقق، كما توجهت المشجعات بالتحية إلى المشجع، بعد أن كادت الكرة تضربهن.

وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ووجه حسام غالي رسالة ودّع فيها الجماهير، قبل انطلاق المباراة.

كما وجه غالي الشكر للحاضرين واللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام البدري، بجانب الإدارة على مساندته خلال الفترة الماضية.

وقال غالي: “أشكر أسرتي وزوجتي التي تحملتني كثيرًا، كانت تقول لي كرة القدم “حبيبتك” والآن أنهي مشواري مع كرة القدم”.

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