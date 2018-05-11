شاهد.. شاب ينقذ مشجعات في مباراة الأهلي وأياكس باعتزال حسام غالي (فيديو)

شهدت مباراة النادي الأهلي المصري ومنافسه أياكس أمستردام الهولندي لقطة غريبة في مباراة اعتزال حسام غالي، عندما أنقذ مشجع سيدات من ضربة قوية.

وسدد أحد اللاعبين كرة قوية على المرمى، لكنها كانت عالية لتذهب إلى المشجعين خلف المرمى، وكادت الكرة أن تصطدم بمشجعات، لكن أحد المشجعين المتواجدين تصدى للكرة، وما أضفى الغرابة أن المشجع تصرف وكأنه حارس مرمى أنقذ فريقه من هدف محقق، كما توجهت المشجعات بالتحية إلى المشجع، بعد أن كادت الكرة تضربهن.

وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ووجه حسام غالي رسالة ودّع فيها الجماهير، قبل انطلاق المباراة.

كما وجه غالي الشكر للحاضرين واللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام البدري، بجانب الإدارة على مساندته خلال الفترة الماضية.

وقال غالي: “أشكر أسرتي وزوجتي التي تحملتني كثيرًا، كانت تقول لي كرة القدم “حبيبتك” والآن أنهي مشواري مع كرة القدم”.

إنقاذ خيالي ولكن ليس من حارسي اللقاء.. بل من أحد الجماهير لقطة تخطف الأنظار في مدرجات النادي #الأهلي المصري #اعتزال_حسام_غالي #الأهلي_أياكس#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/HNfgn05yZq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2018

دخول الكابيتانو #حسام_غالي لاعب #الأهلي المصري وسط صيحات الجماهير العاشقة ورسائل من كبار الشخصيات الرياضية تعرضها شاشة ملعب هزاع بن زايد لهذا القائد المميز#اعتزال_حسام_غالي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/RNwwtFF4om — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2018